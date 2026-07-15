தொடர்ந்து உயரும் முட்டை விலை! ஆம்லெட் பிரியர்கள் வருத்தம்!

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 5 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 6.80-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், கோழிப் பண்ணையாளர்களிடம் முட்டை விலையில் மாற்றம் செய்வது தொடர்பாக கருத்து கேட்கப்பட்டது.
அப்போது, முட்டை உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள்களின் விலை உயர்வு, வாகனங்களுக்கான வாடகை கட்டணம் உயர்வு, மற்ற மண்டலங்களில் விலை உயர்வு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு விலையில் மாற்றம் செய்யலாம் என்று கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை மேலும் 5 காசுகள் உயர்த்தப்பட்டு ரூ. 6.80-ஆக தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், சில்லறை விலையில் ஒரு முட்டையின் விலை ரூ. 8 முதல் ரூ. 8.50 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதனால் உணவகங்களில் ஆம்லேட், கலக்கி போன்ற முட்டையைக் கொண்டு செய்யப்படும் உணவுப் பொருள்களின் விலை உயர வாய்ப்புள்ளதால், இதனை விரும்பி சாப்பிடுவோர் வருத்தத்தில் உள்ளனர்.
The egg price in the Namakkal zone was fixed at Rs. 6.80, following an increase of 5 paise.
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