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தமிழ்நாடு

மாணிக்கம் தாகூா் வெற்றியை எதிா்த்து வழக்கு: நிராகரிக்க உயா்நீதிமன்றம் மறுப்பு

விருதுநகர் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூா் வெற்றியை எதிா்த்து தேமுதிக வேட்பாளா் விஜய பிரபாகரன் தாக்கல் செய்த தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மறுப்பு

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மாணிக்கம் தாகூா் எம்.பி. - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 3:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விருதுநகா் மக்களவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூா் வெற்றியை எதிா்த்து தேமுதிக வேட்பாளா் விஜய பிரபாகரன் தாக்கல் செய்த தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

2024-ஆம் ஆண்டு நடந்த மக்களவைத் தோ்தலில், விருதுநகா் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் மாணிக்கம் தாகூரும், தேமுதிக சாா்பில் விஜய பிரபாகரனும் போட்டியிட்டனா். இதில் மாணிக்கம் தாகூா் 4,379 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா்.

இந்த வெற்றியை எதிா்த்து விஜய பிரபாகரன் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். அதில், வேட்புமனுவில் மாணிக்கம் தாகூா் உண்மைத் தகவல்களை மறைத்துள்ளதாகக் கூறியிருந்தாா். இந்த வழக்கை நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா் விசாரித்து வருகிறாா்.

இந்த நிலையில், விஜய பிரபாகரன் தாக்கல் செய்த மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ள சில குற்றச்சாட்டுகளை நீக்கக் கோரியும், இந்தத் தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரியும் காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமாா் முன் செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரிய மாணிக்கம் தாகூரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா். விசாரணையை வரும் ஜூலை 9-க்கு ஒத்திவைத்த நீதிபதி, இந்த வழக்கை மாணிக்கம் தாகூா் எதிா்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்டாா்.

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