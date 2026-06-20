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தமிழ்நாடு

நீட் மறுதேர்வு: மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு!

தமிழகத்தில் நீட் மறுதேர்வு தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு...

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கோப்புப் படம் - ENS

Updated On :20 ஜூன் 2026, 12:43 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீட் மறு தேர்வை எந்த குளறுபடியும் இன்றி முறையாக நடத்த வேண்டும் என அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கடந்த மே 3 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் நடைபெற்ற இளநிலை நீட் தேர்வில் வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார்கள் எழுந்ததையடுத்து தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், நாளை (ஜூன் 21) நாடு முழுவதும் நீட் மறுதேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்த மறுதேர்வை எழுத 22.79 லட்சம் பேர் பதிவு செய்துள்ளனர்.

இதில் தமிழ்நாட்டில் நீட் மறுதேர்வை 1.42 லட்சம் பேர் எழுத உள்ளதாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீட் தேர்வு கட்டணத்தை மாணவர்களுக்கு திருப்பிக் கொடுத்ததுடன் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு தேர்வு நேரம் கூடுதலாக 15 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. நீட் மறுதேர்வை பாதுகாப்பாக நடத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நீட் மறுதேர்வு குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தலைமைச் செயலாளர் முக்கிய உத்தரவிட்டுள்ளார்.

தேர்வு மையங்களில் எந்த குளறுபடியும் இன்றி நீட் மறுதேர்வை முறையாக நடத்த வேண்டும் என்றும் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் காணொலி வழியாக தலைமைச் செயலர் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக தலைமைச் செயலர் சுற்றறிக்கையும் அனுப்பியுள்ளார்.

Summary

NEET Re-exam: Tamilnadu Chief Secretary Order to District Collectors

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