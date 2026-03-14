தேர்தல் நெருங்கும்போது ஒரு ஃபைனல் டிவிஸ்ட் இருக்கும்! - அண்ணாமலை

தமிழக அரசியலில் தேர்தல் நெருங்கும்போது ஒரு டிவிஸ்ட் இருக்கும் என தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
கோவையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அண்ணாமலை,
"தமிழக அரசியலில் எப்போதும் தேர்தல் நெருங்கும்போது ஒரு ஃபைனல் டிவிஸ்ட் இருக்கும். அதாவது தேர்தல் அறிவிப்பதற்கு முன்னதாக ஒரு டிவிஸ்ட் இருக்கும். அது என்னவென்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
ஓரிரு நாள்களில் தேர்தல் அறிவிப்பு வந்துவிடும். தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துவிட்டது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியைப் பொருத்தவரை கூட்டணி பலமாக இருக்கிறது, ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது. பிரதமர் 3 முறை இங்கு வந்துவிட்டார். மேலும் 2, 3 முறை வரவிருக்கிறார். நாங்கள் ஒரே நிலைப்பாட்டில்தான் இருக்கிறோம். திமுக கூட்டணியில்தான் இன்று பல்வேறு பிரச்னைகள் உள்ளன.
தவெக கூட்டத்தில் என்ன பேசினார்கள் என்று அந்த கட்சியின் நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர்களிடம்தான் கேட்க முடியும். விஜய் பற்றி நான் இதுவரையில் கூறியதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. நான் என் கருத்தை மாற்றவில்லை. அதேபோல விஜய் கட்சிக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் என்று கேட்கிறீர்கள், நான் கொடுக்கக்கூடிய இடத்திலும் இல்லை, வாங்கக்கூடிய இடத்திலும் இல்லை" என்றார்.
There will be a final twist when election declared: Annamalai press meet
விஜய்யை கூட்டணிக்குள் இழுக்கிறதா பாஜக? - நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்
பழனியை தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கக் கோரி போராட்டம்: அண்ணாமலை பங்கேற்பு
பாஜக தேர்தல் பொறுப்புகளில் இருந்து அண்ணாமலை விலகல்! | செய்திகள் : சில வரிகளில் | 3.2.26
பாஜக தேர்தல் பொறுப்புகளில் இருந்து அண்ணாமலை விலகல்!
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி வீடியோ செய்தி...