ஆன்லைனில் வேட்புமனு தாக்கல்! தேர்தல் ஆணையத்தின் புதிய வசதி!

எதிர்வரும் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்காக ஆன்லைனில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் புதிய வசதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேட்பாளர்களின் பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், மற்றும் தற்காலிக கட்சி அலுவலகம் அமைத்தல், வேட்புமனு தாக்கல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சுவிதா(Suvidha 2.0) என்ற செயலி மூலம் வாயிலாகவும் அனுமதி பெறலாம்.
சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் தொடர்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், மாநகராட்சி ஆணையருமான குமரகுருபரன் தலைமையில் நேற்று(மார்ச் 16) ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த குமரகுருபரன் தெரிவித்ததாவது:
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தமிழகத்தில் தேர்தல் தேதியை அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு போலீஸ் மற்றும் தேர்தல் அலுவலர்கள் கொண்ட 375 மண்டல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தக் குழுக்கள் வாக்கு எந்திரங்களை தயார் செய்யும் பணி, வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை வாக்குச்சாவடிக்கு அனுப்பி வைத்தல், வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த பின்னர், வாக்கு என்னும் மையத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்வார்கள்.
வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள் சுமார் 16,500 பேர் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். இவர்களுக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி வாரியாக பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும்.
மாவட்ட தேர்தல் அலுவலக ரிப்பன் கட்டடத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 18004257012 மூலம் புகார் தெரிவிக்கலாம்.
ஒரு தொகுதியில் ஒரு வேட்பாளர் ரூ. 40 லட்சம் வரை செலவு செய்யலாம், கட்டண விவரங்கள் அரசியல் கட்சிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன. தேர்தலுக்காக செலவிடப்படும் செலவினத்தை கணக்கீடு செய்ய விலைப்பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலைப்பட்டியலின் அடிப்படையில் வேட்பாளரின் தேர்தல் செலவீனம் கணக்கிடப்படும்.
வேட்பாளர்களின் பொதுக்கூட்டங்கள். ஊர்வலங்கள் மற்றும் தற்காலிகக் கட்சி அலுவலகம் அமைத்தல், வேட்புமனு தாக்கல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு அனுமதி பெறுவதற்காக "சுவிதா 2.0" என்ற செயலி மூலம் அனுமதி பெறும் நடைமுறையினை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் https://suvidha.eci.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலமும் விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளும் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையதள முகவரி வாயிலாக அனுமதி பெற, நிகழ்விற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் நிர்வாகிகளும், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் மற்றும் வேட்பாளர்களின் முகவர்கள் ஆகியோர் இந்த சுவிதா இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவித்தார்.
The Election Commission of India has introduced a new facility for filing nominations online for the upcoming Tamil Nadu Assembly elections.
மேற்கு வங்கத்தில் தலைமைச்செயலாளர் மாற்றம்!
மேற்கு வங்கத்திற்கு ஏப். 23 , 29-ல் வாக்குப்பதிவு!
காங்கிரஸின் கிறிஸ்டோபர் திலக் வேட்புமனு தாக்கல்!
மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: அதிமுகவின் தம்பிதுரை வேட்புமனு தாக்கல்!
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...