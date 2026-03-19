தமிழ்நாடு

ஜவுளி ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு முதலிடம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பெருமிதம்

ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாட்டின் சாதனை குறித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினின் பதிவு..

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்- கோப்புப் படம்
Updated On :19 மார்ச் 2026, 6:23 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜவுளி ஏற்றுமதியில் குஜராத், மகாராஷ்டிரம் ஆகிய மாநிலங்களை பின்னுக்குத் தள்ளி தமிழ்நாடு முதலிடம் பெற்றுள்ளதாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள ஓர் அறிக்கையில், "இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு மட்டும் 21.84% பங்கு வகிக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் ஜவுளி ஏற்றுமதி 29% உயர்ந்துள்ளது. 2024-25 ஆம் ஆண்டில் ஏற்றுமதி 7997.17 மில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. இதன் மூலமாக குஜராத், மகாராஷ்டிரம் ஆகிய மாநிலங்களை பின்னுக்குத் தள்ளி ஜவுளி ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பெற்றுள்ளது" என்று கூறியுள்ளது.

தொடர்ந்து இதுபற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"ஜவுளி ஏற்றுமதி: திராவிட மாடலின் 4 ஆண்டுகளில் 29% வளர்ச்சி!

குஜராத்தையும் மகாராஷ்டிரத்தையும் பின்னுக்குத் தள்ளித் தமிழ்நாடு முதலிடம்!

2020-2021-இல் 6,193.39 மில்லியன் டாலராக இருந்த தமிழ்நாட்டின் ஏற்றுமதி அளவு, திராவிட மாடல் அரசின் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளினால் அடுத்த நான்காண்டுகளில் 7,997.17 மில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது.

இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு மட்டுமே 21.84%!

இவை அனைத்தையும் சொல்வது நாமல்ல, மத்திய அரசு! சாதனைகளைச் சொல்லி வெல்வோம் ஒன்றாக!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மேடைகளில் ஆபாசங்களையும் அவதூறுகளையும் பேசுகிறார்கள்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்

