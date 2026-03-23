தங்கம், வெள்ளி விலை தொடர்ந்து குறைவு
தங்கம், வெள்ள விலை மீண்டும் அதிரடியாக குறைந்திருப்பது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
3 நாள்களில் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2,880 குறைவு
3 நாள்களில் தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2,880 குறைவு
வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று தங்கம், வெள்ள விலை அதிரடியாக மீண்டும் குறைந்திருப்பது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மத்திய கிழக்கு போா் பதற்றம் காரணமாக கடந்த சில நாள்களாக சா்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை தொடா்ந்து சரிந்து வருகிறது.
அந்த வகையில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.5,360 குறைந்து ஒரு சவரன் தங்கம் 1,03,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் கிராமுக்கு ரூ.670 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.12,950க்கு விற்பனையாகிறது.
இதேபோல் வெள்ளி விலையும் குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ.15,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ.2,35,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
