கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் போட்டி சேப்பாக்கம் தொகுதியில் துணை முதல்வர் உதயநிதி மீண்டும் போட்டி கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி போட்டி திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு! போடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓபிஎஸ் போட்டி பிரசாரத்துக்கு அனுமதி மறுப்பு! தேர்தல் அதிகாரியிடம் விஜய் மனு!!அமமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானது! முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு வாய்ப்பு
தமிழக அமைச்சர்களும் தொகுதிகளும்!

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அமைச்சர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் குறித்து...

அமைச்சர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 11:28 am

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர்களின் பட்டியலை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார்.

பேரவைத் தேர்தலில் மாநில அமைச்சர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்

பேரவைத் தலைவர் மு. அப்பாவு - ராதாபுரம்

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் - கொளத்தூர்

துணை முதல்வர், இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் - சேப்பாக்கம்

நீர்வளத் துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் - காட்பாடி

நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு - திருச்சி மேற்கு

ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் இ. பெரியசாமி - ஆத்தூர்

பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ. வேலு - திருவண்ணாமலை

வேளாண்மை - உழவர் நலத் துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் - குறிஞ்சிப்பாடி

வருவாய்த் துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் - அருப்புக்கோட்டை

நிதித் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு - திருச்சுழி

சட்டத் துறை அமைச்சர் எஸ். ரகுபதி - திருமயம்

வீட்டு வசதித் துறை அமைச்சர் சு. முத்துசாமி - ஈரோடு மேற்கு

கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் கே.ஆர். பெரியகருப்பன் - திருப்பத்தூர்

தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் செய்தித் துறை அமைச்சர் மு.பெ. சாமிநாதன் - காங்கேயம்

சமூக நலன் - மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் - தூத்துக்குடி

மீன்வளம் - மீனவர் நலத் துறை மற்றும் கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறை அமைச்சர் அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் - திருச்செந்தூர்

போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் - குன்னம்

உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அர. சக்கரபாணி - ஒட்டன்சத்திரம்

சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் ஆர். ராஜேந்திரன் - சேலம் வடக்கு

உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் - திருவிடைமருதூர்

மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலவாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் - சைதாப்பேட்டை

வணிக வரி மற்றும் பதிவுத் துறை அமைச்சர் பி. மூர்த்தி - மதுரை கிழக்கு

வனம் மற்றும் கதர் துறை அமைச்சர் ஆர்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் - முதுகுளத்தூர்

இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத் துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு - துறைமுகம்

சிறுபான்மையினர் நலன் மற்றும் வெளிநாடுவாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ்.எம். நாசர் - ஆவடி

பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி - திருவெறும்பூர்

தொழிலாளர் நலன் - திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் சி.வி. கணேசன் - திட்டக்குடி (தனி)

தகவல் தொழில்நுட்பவியல் துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் - மதுரை மத்தி

ஆதிதிராவிடர் நலத் துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் - ராசிபுரம் (தனி)

வர்த்தகத் துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா - மன்னார்குடி

மேலும், அமைச்சர் காந்தியின் மகன் வினோத் காந்தி - ராணிப்பேட்டையிலும், முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடியின் மகன் கௌதம சிகாமணி திருக்கோயிலூரிலும், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கோவை தெற்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகின்றனர்.

அதுமட்டுமின்றி, திமுகவில் சமீபத்தில் இணைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு போடிநாயக்கனூர் தொகுதியும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆத்தூரில் 9 ஆவது முறையாக ஐ. பெரியசாமி போட்டி! தமிழகத்தில் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றவர்!

