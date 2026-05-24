அதிமுகவில் இருந்து முன்னாள் எம்.பி வேணுகோபால் திடீர் விலகல்!

அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. வேணுகோபால் கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
அதிமுகவிலிருந்து தொடர்ந்து இரு முறை (2009, 2014) திருவள்ளூர் தொகுதியில் மக்களவை உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் டாக்டர் வேணுகோபால். இவர், 2017-ல் அதிமுக நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், அதிமுகவின் தற்போதைய தலைமை அனைவரையும் அனுசரித்துச் செல்லவில்லை எனக் குற்றஞ்சாட்டி, கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
Summary
Former MP Venugopal Suddenly Resigns from AIADMK
