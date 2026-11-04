The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு!தவெக ஆட்சியில் அனைத்தையும் முடிவு செய்வது ஜோசியர்தான்! மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் பணி 10 - 5 வேலை அல்ல; சனி, ஞாயிறு விடுமுறை! விஜய்யை விமர்சித்த மு.க. ஸ்டாலின்இந்தியக் கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் வழியாக சுதந்திரமாக செல்லலாம்: ஈரான் அறிவிப்பு!ஜிபே செயலியில் வந்திருக்கும் பயோமெட்ரிக் பயன்பாடு! வேண்டாம் எனில் மாற்றுவதற்கான வழி?கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: 5வது நாளாக ஏற்றம் கண்ட சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!தவெகவுக்கான ஆதரவை திரும்பப் பெறப் போவதில்லை: திருமாவளவன் உறுதி!நான் அரசியல் பேச வரவில்லை; மாணவர்களுக்கு அரசியல் தேவையில்லை! முதல்வர் விஜய்குட்கா முறைகேடு வழக்கில் சாட்சி விசாரணை எப்போது? சிபிஐக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கேள்விசென்னையில் உச்ச நீதிமன்றக்கிளையை அமைத்திட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!எம்எல்ஏக்களை வாங்கத் தெரிந்த முதல்வருக்கு வெங்காயம் வாங்கத் தெரியாதா? உதயநிதி கேள்விடிரம்ப்புக்கு அதிர்ச்சி! அமெரிக்க செனட், பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயகக் கட்சி!!அமெரிக்க தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளி விவேக் ராமசுவாமி தோல்வி!நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்! டிரம்ப்டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு அதிர்ச்சி: செனட் சபையைக் கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி!

டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மது புட்டி பெற தானியங்கி இயந்திரம் வைக்க அரசு அனுமதி

டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மது புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக, தானியங்கி புட்டி சேகரிப்பு இயந்திரங்களை நிறுவ தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

tasmac

டாஸ்மாக் - பிரதிப் படம்

Updated On :

டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மது புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக, தானியங்கி புட்டி சேகரிப்பு இயந்திரங்களை நிறுவ தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானப் புட்டிகளுக்கு ரூ.10 கூடுதலாகப் பெற்று, காலி புட்டிகளைத் திரும்ப ஒப்படைக்கும்போது அந்தத் தொகையைத் திரும்ப வழங்கும் நடைமுறை அமலில் உள்ளது.

இந்த நடைமுறைக்கு டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் எதிா்ப்புத் தெரிவித்து பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, காலி புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான மாற்று ஏற்பாடாக தானியங்கி இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தம் வழங்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இதன்படி, டாஸ்மாக் கடைகளையொட்டியுள்ள மதுக்கூடங்கள் அருகே இந்த இயந்திரங்கள் நிறுவப்படும். அவற்றில் காலி புட்டிகளைச் செலுத்தியதும், அதற்கான ரூ.10, நுகா்வோரின் கைப்பேசி எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

இந்த இயந்திரங்கள் மூலம் நேரடியாகப் பணம் பெற முடியாது. மேலும், புட்டிகளில் உள்ள க்யூஆா் குறியீடு செயல்படாவிட்டால் அந்தப் புட்டிகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் படிப்படியாக இந்த இயந்திரங்களை நிறுவத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், இதன் மூலம் டாஸ்மாக் ஊழியா்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளா்களின் பிரச்னைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படும் என்றும் டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

காலி மது பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு: டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி ஊழியா்கள் போராட்டம்!

காலி மது பாட்டில்கள் திரும்பப் பெறும் திட்டத்துக்கு எதிா்ப்பு: டாஸ்மாக் கடைகளை மூடி ஊழியா்கள் போராட்டம்!

நவம்பர் 1 முதல் மது பாட்டில்கள் விலை ரூ.10 உயர்வு!

நவம்பர் 1 முதல் மது பாட்டில்கள் விலை ரூ.10 உயர்வு!

காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் இயந்திரங்கள்: ஒப்பந்தப்புள்ளியை எதிா்த்த வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

காலி மது பாட்டில்களை திரும்பப் பெறும் இயந்திரங்கள்: ஒப்பந்தப்புள்ளியை எதிா்த்த வழக்கில் தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு

டாஸ்மாக் கடைகளில் மது பாட்டில்களை சேகரிக்க புதிய தொழில்நுட்பம்!

டாஸ்மாக் கடைகளில் மது பாட்டில்களை சேகரிக்க புதிய தொழில்நுட்பம்!

விடியோக்கள்

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!