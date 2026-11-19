வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பு! ரூ. 2.86 லட்சம் வரை ஊதியம்! - தமிழக அரசு
ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் பணிபுரிய விருப்பம் உள்ளவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் (துபாய்/அபுதாபி) பணிபுரிய Electrician Assistant, Instrumentation Technician, Electrician, Electrical Fitter, Electrical Supervisor, Electrical Foreman, Operation & Maintenance Engineer and Testing & Commissioning Engineer பணிகளுக்கு ஆண் பணியாளர்கள் தேவைப்படுவதால், (Substation/Power Plant/ Industries) விருப்பம் உள்ளவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ஐக்கிய அரபு நாடுகளில் (துபாய்/அபுதாபி) பணிபுரிய ITI / Diploma / B.E., / B.Tech., in Electrical and Electronics Engineering (EEE) / Instrumentation Engineer தேர்ச்சி பெற்ற 22 முதல் 40 வயதிற்குள்பட்ட குறைந்தது 6 மாத பணி அனுபவம் கொண்ட Electrical Assistant பணிக்கு மாத ஊதியமாக ரூ. 32,000 முதல் ரூ. 36,000 வரையும், 3 வருட பணி அனுபவம் கொண்ட Electrician பணிக்கு ரூ. 36,000 முதல் ரூ. 52,000 வரையும், Electrical Fitter பணிக்கு ரூ. 40,000 முதல் ரூ. 52,000 வரையும், Instrumentation Technician பணிக்கு ரூ. 65,000 முதல் ரூ. 1,04,000 வரையும் ஊதியமாக வழங்கப்படும்.
கூடுதல் நேரம் பணிபுரியும் நபர்களுக்கு அதற்கான கூடுதல் நேரப் பணிக்கான ஊதியமும் (Overtime Allowance) வழங்கப்படும்.
மேலும், 25 முதல் 45 வயதிற்குள்பட்ட 5 வருட பணி அனுபவம் கொண்ட Electrical Foreman பணிக்கு ரூ. 65,000 முதல் ரூ. 91,000 வரையும், Electrical Supervisor பணிக்கு ரூ. 78,000 முதல் ரூ. 1,43,000 வரையும், Operation & Maintenance Engineer பணிக்கு ரூ. 1,30,000 முதல் ரூ. 2,60,000 வரையும், Testing and Commissioning Engineer பணிக்கு ரூ. 1,04,000 முதல் ரூ. 2,86,000 வரையும் மாத ஊதியமாக வழங்கப்படும்.
விசா மற்றும் இருப்பிடம் ஆகியவை வேலை அளிப்பவரால் வழங்கப்படும்.
மேற்குறிப்பிட்ட பணிக்கு செல்பவர்கள் விசா கிடைத்த பின்னர் இந்நிறுவனத்திற்கு சேவைக் கட்டணமாக ரூ. 35,400/- மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளுக்கு செல்ல விருப்பமுள்ள ஆண் பணியாளர்கள் என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தங்களின் சுயவிவரம் அடங்கிய விண்ணப்படிவம், கல்வி, பணி அனுபவ சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் நகல் மற்றும் புகைப்படம் (Resume, Qualification, Experience Certificate, Passport Copy & Photo ஆகியவற்றை 5.12.2026ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பவும்.
கூடுதல் விவரங்களுக்கு அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவன இணையதளம் மற்றும் தொலைபேசி எண்கள் (044-22502267) & வாட்ஸ்ஆப் எண் (95662 39685) வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Those interested in working in the United Arab Emirates may apply immediately.
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