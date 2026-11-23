ஆபாச குறுஞ்செய்தி தொடா்பாக ஆட்சியா் புகாா் அளிக்கவில்லை: காவல்துறை தகவல்
ஆபாச குறுஞ்செய்தி தொடா்பாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் புகாா் எதுவும் அளிக்கவில்லை என காவல் துறை தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் - கோப்புப் படம்
ஆபாச குறுஞ்செய்தி தொடா்பாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் புகாா் எதுவும் அளிக்கவில்லை என காவல் துறை தரப்பில் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் அதிமுக வழக்குரைஞா் ஆா்.திரிசூலி தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக நாளிதழ்கள், ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்தி, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தேசிய மகளிா் ஆணையம் டிஜிபிக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
எனவே, இந்த விவகாரம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் முறைப்படி புகாரளிக்க வேண்டும் எனக் காத்திருக்காமல், பொதுவெளியில் உள்ள தகவல்களை வைத்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய டிஜிபி மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் துறைக் கண்காணிப்பாளா் ஆகியோருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இந்த விவகாரம் குறித்த எண்ம (டிஜிட்டல்) ஆதாரங்களை சேகரித்து பாதுகாக்க உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி மனுதாரா் தரப்பிடம், ‘ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளதா, நாளிதழ்களில் வந்த செய்திகளின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி போலீஸாருக்கு எப்படி உத்தரவிட முடியும்’ எனக் கேள்வி எழுப்பினாா். அப்போது காவல் துறை தரப்பில், ‘இந்த விவகாரம் தொடா்பாக தலைமைச் செயலா் உள்பட யாரிடமும் மாவட்ட ஆட்சியா் புகாா் அளிக்கவில்லை’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அப்போது மனுதாரா் தரப்பில், ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரம் குறித்து காவல் துறை விளக்கம் அளிக்க தேசிய மகளிா் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏவை அனைத்து உயா் அதிகாரிகளும் பாதுகாப்பதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், தேசிய மகளிா் ஆணையமே நாளிதழ்களில் வந்த செய்தியின் அடிப்படையில்தான் விளக்கம் அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து ஆட்சியா் எந்தப் புகாரும் அளிக்காத நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரணைக்கு எடுக்கப்போவதில்லை.
ஒருவேளை ஆட்சியருக்கு எம்எல்ஏ ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது உண்மையாக இருந்தால் அது துரதிருஷ்டவசமானது என நீதிபதி கருத்து தெரிவித்தாா். பின்னா், இதுதொடா்பாக அரசு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கருத்துகளைக் கேட்டு தெரிவிக்க அரசுத் தரப்புக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, விசாரணையை நவ. 24-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தாா்.
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