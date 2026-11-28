திருப்பரங்குன்றம் மலையிலிருந்து காவல்துறை வெளியேறக் கோரி ஆர்ப்பாட்டம்!
திருப்பரங்குன்றம் மலையிலிருந்து காவல்துறை வெளியேறக் கோரி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஹிந்து அமைப்பினர்
மலையடிவாரத்தில்
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறையினர் வெளியேற வேண்டும் என்று கூறி பக்தர்கள் சிலர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீப தூணில் தீபம் ஏற்றும் நடைமுறைக்குத் தேவையான பாதுகாப்பு பணிகளை மத்திய சிஆர்பிஎஃப் போலீசார் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பணிகளை மேற்கொள்ள நேற்று இரவே சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் திருப்பரங்குன்றம் வருகை தந்திருந்தனர்.
இன்று காலை முதலே பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த முருக பக்தர்கள் மலை மீது ஏறினர். இந்நிலையில் பகல் 11 மணிக்கு மேல் மலைக்கு மேல் செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து பக்தர்கள் மலையடிவாரத்திலேயே காத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் மலை மேல் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் போலீசார் அனைவரையும் வெளியேறக் கோரி அவர்கள் திடீரென ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் இப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.