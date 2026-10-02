பழ. நெடுமாறன் மகன் மறைவு; இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரங்கல்
பழ. நெடுமாறன் மகன் மறைவிற்கு, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரங்கல் குறித்து...
இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் - கோப்புப்படம்
பழ. நெடுமாறன் மகன் மறைவிற்கு, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் இரங்கல் செய்தியில்,
தமிழ்நாட்டின் மூத்த அரசியல் தலைவரும், தமிழ்நாடு மாநில உரிமைகளுக்காகவும், இலங்கைத் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் பல போராட்டங்களை முன்னெடுத்தவருமான பழ.நெடுமாறன் அவர்களின் மகன், மாணிக்கம் நெடுமாறன் (57) ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போன் நகரில் நேற்று (1.10.2026) காலை மரணமடைந்தார் என்ற செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
புத்த மதத்தை தழுவி, புத்த மதத் துறவியாக வாழ்ந்து வந்த அவர் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இயற்கை எய்தி உள்ளார். அன்னாரது மறைவுக்கு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநிலக்குழு அஞ்சலி செலுத்துகிறது.
அவரை பிரிந்து வாடும் தலைவர் பழ.நெடுமாறன் உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறது என கூறியுள்ளார்.
Death of Pazha. Nedumaran's son; Communist Party of India offers condolences
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.