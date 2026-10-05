The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
படிவம் 6 திருத்தத்துக்கு அனுமதி அளித்தது யார்? - கனிமொழி கேள்விகல்வி நிறுவனங்கள் மீது ஆர்எஸ்எஸ் - பாஜக தாக்குதல்! போர் வலுப்பெறும் - நேஹா போரா எச்சரிக்கை!28,000 அடி கீழே இறங்கிய லண்டன் - சிகாகோ விமானம்! அயர்லாந்தில் அவசரமாகத் தரையிறக்கம்!போக்சோ வீரமணி வழக்கில் மேலும் 3 பேர் கைது!ஒரு நிமிடம் கூட பதவியில் நீடிக்கத் தகுதியற்றவர் ஞானேஷ் குமார்: பெ. சண்முகம்தமிழக மீனவர்கள் கைது: மத்திய அரசுக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு நிறைய நேரம் இருக்கிறது: ஹாக்கி கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத்தமிழ்நாடு அரசின் இயல், இசை, நாடக மன்றத் தலைவராக புஷ்பவனம் குப்புசாமி நியமனம்!5 சிறுத்தைக் குட்டிகள் பிறப்பு; நாட்டில் சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை 60 ஆக உயர்வு!கிராமுக்கு ரூ. 10,000 வரை நகைக்கடன்: கூட்டுறவுத் துறை அறிவிப்பு!

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட செவிலியர்கள் கைது: உடனடியாக விடுவிக்கக் கோரி வீரபாண்டியன் அறிக்கை!

சென்னையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடிய ஆயிரக்கணக்கான செவிலியர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்த நிலையில், அவர்களை உடனடியாக விடுவிக்குமாறு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளார் மு.வீரபாண்டியன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடிய ஆயிரக்கணக்கான செவிலியர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்த நிலையில், அவர்களை உடனடியாக விடுவிக்குமாறு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளார் மு.வீரபாண்டியன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

Published On :

சென்னையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடிய ஆயிரக்கணக்கான செவிலியர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்த நிலையில், அவர்களை உடனடியாக விடுவிக்குமாறு இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளார் மு.வீரபாண்டியன் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

பணி நிரந்தரம், பணி பாதுகாப்பு, நிலுவைத் தொகை, ஊதிய உயர்வு போன்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு இடைநிலை சுகாதாரப் பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆயிரக்கணக்கான செவிலியர்கள் சென்னை ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகே இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த செவிலியர்கள் இன்று காலை முதலே உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த நிலையில், காவல்துறையினர் அனைவரையும் குண்டுகட்டாக கைது செய்தனர்.

முன்னதாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாகக் கூறி 5 பிரதிநிதிகளை மாலை 7 மணிக்கு மேல் தலைமைச் செயலகம் அழைத்துச் சென்ற காவல்துறையினர், அவர்களை முதலில் கைது செய்ததாக செவிலியர்களுக்கான வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

காலை முதல் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டதால், கைது செய்தபோது பல செவிலியர்கள் மயக்கமடைந்ததாகக் கூறப்படுகின்றது. இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

காவல்துறையின் இந்த கைது நடவடிக்கை தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளார் மு.வீரபாண்டியன், ”சென்னையில் பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடுகின்ற செவிலியர்களை அழைத்துப் பேசி கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாமல், அவர்களை தமிழ்நாடு அரசு கைது செய்திருப்பது சரியான அணுகுமுறையல்ல.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து செவிலியர் சங்க நிர்வாகிகளையும், செவிலியர்களையும்  தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். 

செவிலியர் சங்க நிர்வாகிகளை அழைத்துப் பேசி அவர்களது கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டுமென ,இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

Nurses involved in protest arrested: Veerapandian issues statement demanding their immediate release!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் கோரிக்கை ஆா்ப்பாட்டம்

தமிழக விவசாயிகள் சங்கத்தினா் கோரிக்கை ஆா்ப்பாட்டம்

கம்பத்தில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

கம்பத்தில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

ஊரக வளா்ச்சித் துறை அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

திருவள்ளூரில் அங்கன்வாடி, உதவியாளா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

திருவள்ளூரில் அங்கன்வாடி, உதவியாளா் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரைலர்!

ஜெயிலர் 2 படத்தின் டிரைலர்!

முதல்வர் நாற்காலியின் நான்கு கால்களும் ஊழல் கால்கள்தான்! - பரந்தாமன் பேட்டி | DMK | TVK

முதல்வர் நாற்காலியின் நான்கு கால்களும் ஊழல் கால்கள்தான்! - பரந்தாமன் பேட்டி | DMK | TVK