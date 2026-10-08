தமிழகத்தில் 1.7 கோடி ஸ்மார்ட் மீட்டர்: ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியது மின் வாரியம்
ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தும் திட்டத்திற்கு புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியது பற்றி..
ஸ்மார்ட் மீட்டர் - பிரதிப் படம்
தமிழகத்தில் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட குறைந்த மின் அழுத்தப் பிரிவு நுகர்வோருக்கு சுமார் 1.7 கோடி ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை கோரியுள்ளது.
மத்திய அரசின் மறுசீரமைக்கப்பட்ட மின் விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் இந்தத் திட்டத்தில், ஸ்மார்ட் மீட்டர்களை நிறுவுதல், செயல்படுத்துதல், பராமரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளன.
சென்னையில் 56.85 லட்சம்: தமிழகம் முழுவதும் சுமார் 1.7 கோடி ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட உள்ள நிலையில், சென்னை மின் பகிர்மானப் பகுதியில் மட்டும் சுமார் 56.85 லட்சம் மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட உள்ளன. இதற்காக திட்டம் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
முன்கட்டண முறையில் மின்சாரம்: ஸ்மார்ட் மீட்டர்களில் முன்கூட்டியே கட்டணம் செலுத்தி மின்சாரம் பயன்படுத்தும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. கைப்பேசி இணைப்புக்கு முன்கூட்டியே கட்டணம் செலுத்தி பயன்படுத்துவதைப் போன்ற இந்த முறையில், மின் பயன்பாட்டுக்கான தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்த முடியும்.
மின்மாற்றிகளுக்கும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்: நுகர்வோருக்கான மீட்டர்களுடன், மின் விநியோக மின்மாற்றிகளில் ஏற்படும் மின் இழப்பைக் கண்காணிக்கவும் ஸ்மார்ட் மீட்டர்கள் பொருத்தப்பட உள்ளன.
தியாகராயநகர் பகுதியைத் தவிர தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மின் விநியோக மின்மாற்றிகளுக்கான ஸ்மார்ட் மீட்டர் அமைக்கும் பணிக்கும் தனியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்பங்களை நவ.26-ஆம் தேதி வரை சமர்ப்பிக்கலாம். இதற்கான முன்வைப்புத் தொகை ரூ.13 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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