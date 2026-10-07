குருவாயூர் - சென்னை எழும்பூர் உள்பட 2 ரயில்கள் மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்!
குருவாயூர் - சென்னை, நாகர்கோவில் - கோவை ரயில்களின் சேவை மாற்றம் தொடர்பாக...
ரயில் - கோப்புப் படம்
குருவாயூர் - சென்னை எழும்பூர் உள்பட 2 ரயில்கள் மாற்று வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
குருவாயூரிலிருந்து சென்னைக்கு வரும் விரைவு ரயில் (எண் 16128), நாகர்கோவிலில் இருந்து கோவை செல்லும் ரயில் (16321), குறிப்பிட்ட நாள்களில் வழக்கமான பாதைக்குப் பதிலாக வேறு பாதையில் இயக்கப்படவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குருவாயூர் - சென்னை ரயில்
மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தில் தொழில்நுட்பப் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. அதனால் குறிப்பிட்ட ரயில்களின் வழிகள் மாற்றி இயக்கப்படவுள்ளன.
அக். 11, 13, 15, 20, 22, 25, 27 ,29 ஆகிய தேதிகளில் குருவாயூரில் இருந்து இரவு 11.15 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னை எழும்பூர் வரும் விரைவு ரயில் வழக்கமான பாதைக்குப் பதிலாக விருதுநகர், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
இதனால் மதுரை, சோழவந்தான், கொடைரோடு, திண்டுக்கல், மணப்பாறை ஆகிய நிலையங்களில் இந்த ரயில் நிற்காது. அருப்புக்கோட்டை மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி. புதுக்கோட்டை ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகர்கோவில் - கோவை ரயில்
அக். 12, 14, 16, 21, 23 ,26, 28, 30 ஆகிய தேதிகளில் நாகர்கோவிலில் இருந்து காலை 8 மணிக்கு புறப்பட்டு, கோவை செல்லும் விரைவு ரயில் வழக்கமான பாதைக்குப் பதிலாக விருதுநகர், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி, கரூர் வழியாக இயக்கப்படும்
திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், மதுரை, சோழவந்தான், கொடைரோடு, அம்பாத்துரை, திண்டுக்கல், எரியோடு, பாலையம் ஆகிய நிலையங்களில் இந்த ரயில் நிற்காது
அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, திருச்சி ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Southern Railway has announced that two trains, including the Guruvayur–Chennai Egmore service, will be operated via an alternate route.
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