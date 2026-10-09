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தியாகி இமானுவேல் சேகரனார் சமத்துவமும், சகோதரத்துவமும் எங்கும் தழைத்தோங்க உறுதியேற்போம்: முதல்வர் விஜய்

தியாகி இமானுவேல் சேகரனார் சமத்துவமும், சகோதரத்துவமும் எங்கும் தழைத்தோங்க இந்நாளில் உறுதியேற்போம் என்று முதல்வா் விஜய் கூறியிருப்பது...

CM Social Media Message

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப்படம்

Published On :

தியாகி இமானுவேல் சேகரனார் சமத்துவமும், சகோதரத்துவமும் எங்கும் தழைத்தோங்க இந்நாளில் உறுதியேற்போம் என்று முதல்வா் விஜய் கூறியுள்ளார்.

தியாகி இமானுவேல் சேகரனாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முதல்வர் ச.ஜோசப் விஜய் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதளப் பதிவு:

சமுதாயத்தின் அடித்தட்டு மக்களின் வாழ்வியல் முன்னேற்றத்திற்காகவும், சமூக நீதிக்காகவும் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்ட தியாகி இமானுவேல் சேகரனார் பிறந்தநாளில், அன்னாரைப் போற்றி எனது வீர வணக்கங்களைச் செலுத்துகிறேன்.

சமத்துவத்திற்கும், சுயமரியாதைக்கும் குரல் கொடுத்ததோடு, விளிம்புநிலை மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்திற்காகவும், அவர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் போராடிய தியாகி இமானுவேல் சேகரனார் தியாக வரலாறு என்றும் போற்றத்தக்கது.

தியாகி இமானுவேல் சேகரனார் காட்டிய வழியில், ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமுதாயத்தைப் படைத்து, சமத்துவமும், சகோதரத்துவமும் எங்கும் தழைத்தோங்க இந்நாளில் உறுதியேற்போம்! என தனது செய்தியில் முதல்வா் விஜய் கூறியுள்ளாா்.

Thyagi Immanuel Birthday: CM Social Media Message

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