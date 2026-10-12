The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழகத்தின் முழு நேர ஆளுநராக ஆர்.வி. அர்லேகர் நியமனம்!தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிரான போராட்டம் இந்திய வரலாற்றில் இடம்பெறும்: வி.டி. சதீசன்இந்தியா கூட்டணி போராட்டத்தில் திமுக ஏன் பங்கேற்க வேண்டும்? காங்கிரஸுக்கு திமுக கேள்விஅரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட உணவுப்பொருள்களின் விலை உயர்வு உருவாக்கப்பட்ட பிம்பமா? - டிடிவி தினகரன்99 தேர்தல்களில் தோற்ற பிறகு... தோல்விக்கு காரணம் தேடுகிறார் ராகுல்! அனுராக் தாக்குர்அனுமதி கோரிய 30 நிமிடத்தில் ஜந்தர் மந்தர் போராடுவதற்கான இடமில்லை என அறிவிப்பு! - சிஜேபிபிரதமரின் பிரச்னை போராட்டக் களம் அல்ல, போராடும் மனம்; ஜனநாயகமும் நீக்கப்படும் - அபிஜீத் தீப்கேஉச்ச நீதிமன்றம் நோக்கி இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் பேரணி!

ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா பொறுப்பேற்பு

தமிழக ஊழல் தடுப்பு பிரிவு இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

ஏடிஜிபி பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா.

Published On :

தமிழக ஊழல் தடுப்பு பிரிவு இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

தமிழக காவல் துறையின் ஊழல் தடுப்பு பிரிவு இயக்குநராக இருந்த ஏ.அருண், கடந்த ஜூலை 13-ஆம் தேதி பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதனால், ஊழல் தடுப்பு பிரிவு இயக்குநா் பொறுப்பைக் கூடுதல் பணியாக அத்துறையின் சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு ஐஜியாக இருக்கும் சி.மகேஷ்வரி கவனித்து வந்தாா்.

ஊழல் தடுப்புப் பிரிவுக்கு 3 மாதங்களாக இயக்குநா் பொறுப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்படாததால், அப்பிரிவின் பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வந்தன.

இந்நிலையில் தாம்பரம் காவல் ஆணையராக இருந்த ஏடிஜிபி பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹாவை, ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் இயக்குநராக நியமித்து தமிழக அரசின் உள்துறை முதன்மைச் செயலா் ஏ.காா்த்திக் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

இந்நிலையில், ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா். அவருக்கு ஊழல் தடுப்பு பிரிவு உயா் அதிகாரிகள், காவல் துறை அதிகாரிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரூ. 3ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி வரி ஆய்வாளா் கைது

ரூ. 3ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கிய மாநகராட்சி வரி ஆய்வாளா் கைது

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா நியமனம்!

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா நியமனம்!

பெரம்பலூா் நகராட்சியில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை

பெரம்பலூா் நகராட்சியில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை

அறந்தாங்கி நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை

அறந்தாங்கி நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை

விடியோக்கள்

எஸ்ஐஆர்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்த ராகுல், எதிர்க்கட்சியினர்!

எஸ்ஐஆர்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்த ராகுல், எதிர்க்கட்சியினர்!

தில்லியில் வலுக்கும் எதிர்க்கட்சியினர் போராட்டம்!

தில்லியில் வலுக்கும் எதிர்க்கட்சியினர் போராட்டம்!