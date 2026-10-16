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தங்கம் வாங்கலாமா? இன்றைய விலை நிலவரம் (அக். 16)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

Gold and silver rate today in chennai, Tamilnadu

தங்கம், வெள்ளி விலை - IANS

Updated On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று மாற்றமின்றி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ. 1,08,120க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்த வாரத்தின் தொடக்க நாளான திங்கள்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை காலை சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்த நிலையில் மாலையில் ரூ. 960 குறைந்தது. செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 280, புதன்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 760, வியாழக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைந்தது.

கடந்த 4 நாள்களில் தங்கம் விலை ரூ. 2,920 சரிந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்றைய தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (அக். 16, வெள்ளிக்கிழமை) விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகிறது.

ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,120 -க்கும் ஒரு கிராம் ரூ. 13,515 -க்கும் விற்பனையாகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 240 -க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Gold and silver rate today in chennai, Tamilnadu

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