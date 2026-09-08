பஞ்சமி நிலங்களை மீட்க ஆணையம்: அமைச்சா் வன்னி அரசு அறிவிப்பு
தவெக தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியில் முதல்வா் விஜய் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிய ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்று பேரவையில் சமூகநீதித் துறை அமைச்சா் வன்னிஅரசு அறிவித்துள்ளாா்.
அமைச்சர் வன்னி அரசு - கோப்புப் படம்
தவெக தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியில் முதல்வா் விஜய் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிய ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்று பேரவையில் சமூகநீதித் துறை அமைச்சா் வன்னிஅரசு அறிவித்துள்ளாா்.
பஞ்சமி நிலம் மீட்பது குறித்து சட்டப்பேரவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்எல்ஏ கே.மாரிமுத்து கவன ஈா்ப்பு தீா்மானம் கொண்டு வந்தாா். அதற்கு பதில் அளித்து வன்னி அரசு பேசியதாவது:
ஆங்கிலேயா் ஆட்சியில் இருந்தபோது, பஞ்சமி நிலம் தொடா்பாக 1891-ஆம் ஆண்டில் ஆட்சியராக இருந்த த்ரமென் கீா் அந்த நிலங்களை கண்டறிந்தாா். இங்கு தமிழகத்தில் ஆதிதிராவிட மக்கள் மிக மோசமான நிலையில் இருக்கிறாா்கள். அவா்களுக்கு என்று ஒரு நிலம் வேண்டும், அவா்களின் நிலம் மற்றவா்களாக இருப்பதைக் கண்டறிந்து பிரிட்டன் மகாராணிக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாா்.
அந்தக் கடிதத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு அரசாணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன. அந்த இரண்டு அரசாணையில் 12 லட்சம் ஏக்கா் நிலம், தரிசு நிலம் ஆதிதிராவிட மக்கள் மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலமாக அறிவிப்பு செய்கிறாா்கள்.
அந்த அறிவிப்பின் அடிப்படையில் தொடா்ந்து அந்த நிலம் வந்து அவா்கள் மட்டும்தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த அரசாணை இருக்கிறது. இந்த அடிப்படையில்தான் பஞ்சமி நிலம் ஆதிதிராவிடா்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. பட்டியல் ஜாதியில் 76 ஜாதிகளுக்காகவும் சோ்ந்துதான் இந்த நிலம் கண்டறியப்பட்டது.
1996-ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சி முடியப் போகும் நேரத்தில் வருவாய்த்துறை அமைச்சா் எஸ்.டி. சோமசுந்தரம் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழு, முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி ஆட்சியில் நீதிபதி மருதமுத்து தலைமையில் ஒரு குழு, 2015-இல் முதல்வராக ஜெயலலிதா ஆட்சியில் உயா்நீதிமன்ற தீா்ப்பின் அடிப்படையில் பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிவதற்காக அமைக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் குழு ஆகியவற்றாலும் எவ்வித முன்னேற்றமும் நடக்கவில்லை.
இறுதியாக அரசு நீதிமன்றத்தின் மூலமாக பெறப்பட்ட, ஆா்டிஐ மூலமாக பெறப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் முன்பு 12 லட்சம் ஏக்கா் நிலம் இருந்தது. இப்போது 1.86 லட்சம் ஏக்கா் நிலம் மட்டுமே இருக்கிறது. தவெக தலைமையிலான கூட்டணி அரசில் முதல்வா் வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் பஞ்சமி நிலங்களை கண்டறிய ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்றாா் அவா்.
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