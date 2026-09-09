தவெக கூட்டணிக் கட்சிகள் கூட்டம் நிறைவு! வேட்பாளர்கள் யார்?
சென்னை பனையூரில் நடைபெற்ற தவெக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நிறைவு பெற்றது குறித்து...
கூட்டத்திற்கு பிறகு முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆனந்த் - எக்ஸ்
சென்னை பனையூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (செப். 9) நிறைவு பெற்றது. தொடர்ந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு இக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், கூட்டணியின் எந்தக் கட்சியில் இருந்து வேட்பாளர்களை அறிவிக்கலாம், கூட்டணியின் பெயர், இடைத்தேர்தல் பிரசாரப் பணிகள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது.
சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அலுவலகத்தில் கூட்டணிக் கட்சிக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
இதில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் காதர் மொகிதீன், காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
இக்கூட்டத்தில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ள
Summary
TVK alliance partners' meeting concludes! Who are the candidates
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