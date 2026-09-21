காவல் கரங்கள் மூலம் 10,333 போ் மீட்பு

காவல் கரங்கள் மூலம் 10,333 போ் மீட்பு
‘காவல் கரங்கள்’ உதவி மையம் மூலம் நிகழாண்டு இதுவரை 10,333 போ் மீட்கப்பட்டுள்ளனா்.
தமிழக காவல்துறை
‘காவல் கரங்கள்’ உதவி மையம் மூலம் நிகழாண்டு இதுவரை 10,333 போ் மீட்கப்பட்டுள்ளனா்.
இது குறித்து சென்னை பெருநகர காவல் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘காவல் கரங்கள்’ உதவி மையம் மூலம் 10,333 போ் மீட்கப்பட்டு, அவா்களில் 235 போ் உரிய முகவரி கண்டறிந்து அவா்களது குடும்பத்தினருடன் சோ்க்கப்பட்டனா்.
இதேபோல், கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மொத்தம் 10,681 போ் மீட்கப்பட்டு, 4,667 போ் இல்லங்களிலும், 4,330 போ் குடும்பத்தினருடன் சோ்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மனநலன் பாதிக்கப்பட்ட 1,156 பேருக்கு மனநல சிகிச்சையும், 528 பேருக்கு உடல்நலக் குறைவால் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சையும் பெற்று வருகின்றனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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