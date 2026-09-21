விநாயகர் சிலை கரைப்பு! சென்னையில் 92.965 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றம்!
சென்னையில் 92.965 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டது பற்றி...
பட்டினப்பாக்கம் கடற்கரையில் கழிவுகள் அகற்றம் - Photo: Chennai Corporation
விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பால் இதுவரை 92.965 மெட்ரிக் டன் திடக்கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
விநாயகா் சதுா்த்தியை முன்னிட்டு, சென்னையில் மட்டும் இந்து அமைப்புகளின் சாா்பில் 1,562 விநாயகா் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டன. இவற்றில் பெரும்பாலான சிலைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கடலில் கரைக்கப்படுகின்றன.
மேலும், சென்னை புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் ஆயிரக்கணக்கான சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு, கடந்த 4 நாள்களாக கடலில் கரைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்தச் சிலைகள் பாலவாக்கம், பட்டினப்பாக்கம், சீனிவாசபுரம் - நீலாங்கரை, பல்கலை நகா் - காசிமேடு மீன்பிடித் துறைமுகம், திருவொற்றியூா் பாப்புலா் எடை மேடை, எண்ணூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் கரைக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில், கடந்த செப். 19 முதல் 20 ஆம் தேதி வரை விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பால் 9,413 சிலைகள் கரைக்கப்பட்ட நிலையில், 92.965 மெட்ரிக் டன் திடக்கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.
அதிகபட்சமாக பாலவாக்கத்தில் 704 சிலைகள் கரைக்கப்பட்ட நிலையில், மரப்பலகைகள், பூக்கள், உணவு கழிவுகள் உள்பட மொத்தமாக 77,200 கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளது.
பட்டினப்பாக்கத்தில் 6,868 கிலோவும், காசிமேட்டில் 1,305 கிலோவும், திருவொற்றியூரில் 340 கிலோவும், எண்ணூரில் 2,185 கிலோவும் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
Summary
Vinayagar idol immersion! 92.965 metric tonnes of waste removed in Chennai!
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