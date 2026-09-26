மதுராந்தகத்தில் அக்.3-இல் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்
மதுராந்தகம் இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்கெனவே பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், வரும் அக். 3-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அச்சிறுபாக்கம், மதுராந்தகத்தில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா்.
எடப்பாடி பழனிசாமி
மதுராந்தகம் இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து அந்தக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்கெனவே பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், வரும் அக். 3-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அச்சிறுபாக்கம், மதுராந்தகத்தில் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அதிமுக தலைமை அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தோ்தல் வாக்குப் பதிவு வரும் அக். 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையடுத்து மதராந்தகத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் கே.கணிதா சம்பத்தை ஆதரித்து அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி கடந்த 24-ஆம் தேதி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா். தொடா்ந்து அவா், வெள்ளிக்கிழமையும் (செப். 25) பிரசாரம் மேற்கொண்டுள்ளாா்.
மதுராந்தகத்தில் வரும் அக். 3-ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு அச்சிறுபாக்கத்திலும், மாலை 5 மணிக்கு மதுராந்தகத்திலும் அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து அவா் பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா்.
தோ்தல் பிரசாரத்துக்கான ஏற்பாடுகளை அந்தத் தொகுதி அதிமுக பொறுப்பாளா்கள் குழுவினா் செய்துள்ளனா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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