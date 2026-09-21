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தாராபுரம் தொகுதியில் 10 இடங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்

தாராபுரம் இடைத் தோ்தலையொட்டி வரும் செப்.27 முதல் 3 நாள்கள் 10 இடங்களில் அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா்.

Edappadi Palaniswami

எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்

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தாராபுரம் இடைத் தோ்தலையொட்டி வரும் செப்.27 முதல் 3 நாள்கள் 10 இடங்களில் அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளாா்.

இது குறித்து அதிமுக தலைமை அலுவலகம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய இடைத் தோ்தல்களில் அதிமுக சாா்பில் கணிதா சம்பத் மற்றும் பானுமதி போட்டியிடுகின்றனா்.

தாராபுரத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் கே.பானுமதியை ஆதரித்து எடப்பாடி பழனிசாமி வரும் செப்.27-ஆம் தேதி 4 மணிக்கு கன்னிவாடி, 5 மணிக்கு மூலனூா், 6 மணிக்கு கொளத்துப்பாளையம், இரவு 7 மணிக்கு உப்புத்துறைபாளையம் (தாராபுரம் நகா்) ஆகிய இடங்களில் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

இரண்டாவது நாளாக திங்கள்கிழமை (செப்.28) மாலை 4 மணிக்கு குண்டடம், 5 மணிக்கு மானூா்பாளையம், 6 மணிக்கு உப்பாறு மூணு ரோடு, இரவு 7 மணிக்கு பொன்னாபுரம் ஆகிய இடங்களில் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

மூன்றாவது நாளாக வரும் அக்.2-ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 4 மணிக்கு தளவாய்ப்பட்டினம், 6 மணிக்கு தாராபுரம் காவல் நிலையம் அருகில், சாலைவலம் ஆகிய இடங்களில் பிரசாரம் செய்யவுள்ளாா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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