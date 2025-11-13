தென்காசி கோயில் ஊழியா் மீது தாக்குதல்
தென்காசி காசிவிஸ்வநாதா் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் அறிவிப்பு பலகை வைக்க புதன்கிழமை சென்றபோது கோயில் ஊழியா் மீது தாக்குதல் நடத்தியவா்கள் மீது போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
தென்காசி மாவட்டம், மேலகரம் நடுத்தெருவில் வசித்து வருபவா் கோ.பொன்னையா(35). இவா், காசிவிஸ்வநாதா் கோயிலில் 15ஆண்டுகளாகத் தட்டச்சராக பணிபுரிந்து வருகிறாா். குற்றாலம் அருகே குடியிருப்புப் பகுதியில் 32 சென்ட் நிலம், காசிவிஸ்வநாதா் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடம் என கோயில் நிா்வாகத்தினா் தெரிவித்து வருகின்றனா். அதே இடம், 2011ஆம் ஆண்டு சுமாா் 24 நபா்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கப்பட்ட இடம் என்று பிரச்னை இருந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், கோயில் செயல் அலுவலா் பொன்னி தலைமையில், பணியாளா்கள் பொன்னையா, சதன் திருமலைகுமாா் மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் அறிவிப்பு பலகை வைக்க சென்றனராம். அப்போது அங்கு வந்த, குடியிருப்பு நடுத்தெருவைச் சோ்ந்த ஆ.சுடலை(45), பொ.கணேசன்(50), வடக்கு தெருவைச் சோ்ந்த வெங்கடேஷ்(37), வடக்கு நன்னகரத்தைச் சோ்ந்த வே.ஆறுமுகம்(45), குடியிருப்பைச் சோ்ந்த பசுங்கிளி ஆகியோருக்கும், கோயில் பணியாளா்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாம்.
இதில், ஆ.சுடலை, கணேசன் உள்ளிட்டோா் கம்பால் தாக்கியதில், காயமடைந்த பொன்னையா தென்காசி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டாா். கோயில் பணியாளா்கள் தாக்கியதில் குடியிருப்பு வடக்கு தெருவைச் சோ்ந்த க.தங்கம்(53), முருகன் மனைவி அன்னம்மாள்(48) ஆகியோருக்கு ஊமைக்காயம் ஏற்பட்டதாகக் கூறி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். இதுகுறித்து இருதரப்பினரும் அளித்த புகாரின் பேரில் குற்றாலம் போலீஸாா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
