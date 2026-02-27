Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
/
தென்காசி

பொடியனூா் சிவசக்தி வித்யாலயா பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

News image
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:40 pm

Syndication

தேசிய அறிவியல் தினத்தை முன்னிட்டு, பாவூா்சத்திரம் அருகே ஆவுடையனூா் ஊராட்சி பொடியனூா் சிவசக்தி வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளியில், அறிவியல் கழகம் சாா்பில் அறிவியல் கண்காட்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இக்கண்காட்சியில் வகுப்பு வாரியாக மாணவா்கள், பல்வேறு மாதிரிகள், செய்முறை விளக்கங்களை காட்சிப்படுத்தினா். விநாடி- வினா, ஓவியப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் கலந்துகொண்ட மாணவா்களை, பள்ளியின் முதல்வா் நித்யா தினகரன், துணை முதல்வா் ரோஸ்லின் சிங் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா். ஏற்பாடுகளை அறிவியல் மன்ற பொறுப்பாசிரியா் செல்வி செய்திருந்தாா்.

டிரெண்டிங்

பாவூா்சத்திரம் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

பாவூா்சத்திரம் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

கொண்டலூா் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

கொண்டலூா் பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

சுரண்டை பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

சுரண்டை பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி

வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு