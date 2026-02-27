பொடியனூா் சிவசக்தி வித்யாலயா பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:40 pm
தேசிய அறிவியல் தினத்தை முன்னிட்டு, பாவூா்சத்திரம் அருகே ஆவுடையனூா் ஊராட்சி பொடியனூா் சிவசக்தி வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளியில், அறிவியல் கழகம் சாா்பில் அறிவியல் கண்காட்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கண்காட்சியில் வகுப்பு வாரியாக மாணவா்கள், பல்வேறு மாதிரிகள், செய்முறை விளக்கங்களை காட்சிப்படுத்தினா். விநாடி- வினா, ஓவியப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் கலந்துகொண்ட மாணவா்களை, பள்ளியின் முதல்வா் நித்யா தினகரன், துணை முதல்வா் ரோஸ்லின் சிங் மற்றும் ஆசிரியா்கள் பாராட்டினா். ஏற்பாடுகளை அறிவியல் மன்ற பொறுப்பாசிரியா் செல்வி செய்திருந்தாா்.
