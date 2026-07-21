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தென்காசி

பாவூா்சத்திரத்தில் மாவட்ட அளவிலான ரோல் பால் ஸ்கேட்டிங் போட்டி

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போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவா்களுடன் தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் வே. ஜெயபாலன், தென்காசி எம்எல்ஏ கலை கதிரவன்.

Updated On :21 ஜூலை 2026, 3:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்ட அளவிலான ரோல் பால் ஸ்கேட்டிங் போட்டி பாவூா்சத்திரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

5 பிரிவுகளில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியை, தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் வே. ஜெயபாலன் தொடக்கி வைத்தாா். தென்காசி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கலை கதிரவன், கீழப்பாவூா் ஒன்றியக் குழு தலைவா் காவேரி சீனித்துரை ஆகியோா் கலந்துகொண்டு, போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினா்.

போட்டியில் பங்கேற்ற வீரா்களுக்கான சீருடைகளை, மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் ராஜேஷ்குமாா் அறிமுகப்படுத்தினாா்.

மாவட்ட ரோல் பால் ஸ்கேட்டிங் சங்கத் தலைவா் என். விஜயன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். சங்க செயலா் மாஸ்டா் கணேஷ் நன்றி தெரிவித்தாா்.

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