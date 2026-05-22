தென்காசி

பைக் மீது காா் மோதல்: இளைஞா் உயிரிழப்பு

தென்காசி அருகே துரைச்சாமிபுரத்தில் இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

பலி! - கோப்புப் படம்

Updated On :23 மே 2026, 12:35 am IST

தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லூா் அருகே மேல கடையநல்லூா் மலம்பாட்டை தெருவைச் சோ்ந்தவா் மா. தங்கப்பாண்டி என்ற மனோஜ் (28 ). இவா் சிங்கப்பூரில் பணியாற்றி வந்தாா். ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளாா். இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை இரவு, தென்காசி மலையான் தெருவில் உள்ள பாட்டி வீட்டுக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றாராம்.

கடையநல்லூா் அருகே துரைச்சாமிபுரம் பகுதியில் மதுரை - தென்காசி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தென்காசியை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது, தென்காசியில் இருந்து சொக்கம்பட்டிக்கு வந்து கொண்டிருந்த காா் எதிா்பாராத விதமாக தங்கப்பாண்டியின் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியதாம்.

இதில் தங்கப்பாண்டி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த இலத்தூா் போலீஸாா், தங்கப்பாண்டியின் சடலத்தை மீட்டு தென்காசி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா். இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

