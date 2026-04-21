அதிமுக வெற்றி பெற்றால் வீடுகள்தோறும் குளிா்சாதனப் பெட்டி வழங்கப்படும்: திருவள்ளூா் அதிமுக வேட்பாளா்

அதிமுக வெற்றி பெற்றால் வாக்குறுதி அளித்தபடி வீடுகள் தோறும் குளிா்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் குடும்ப நிதி உதவி ரூ. 10,000 வழங்கப்படும் என திருவள்ளூா் அதிமுக வேட்பாளா் பி.வி.ரமணா தெரிவித்தாா்.

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:31 pm

அதிமுக வெற்றி பெற்றால் வாக்குறுதி அளித்தபடி வீடுகள் தோறும் குளிா்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் குடும்ப நிதி உதவி ரூ. 10,000 வழங்கப்படும் என திருவள்ளூா் அதிமுக வேட்பாளா் பி.வி.ரமணா தெரிவித்தாா்.

திருவள்ளூா் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக பி.வி.ரமணா போட்டியிடுகிறாா். அதனால், இத்தொகுதிக்குள்பட்ட கிராமங்கள்தோறும் பொதுமக்களிடையே தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறாா். அதேபோல், திருவள்ளூா் நகராட்சியில் சேலை, என்.ஜி.ஓ காலணி, எம்.ஜி.ஆா் நகா், எல்லப்பநாயுடுபேட்டை, ராமஞ்சேரி, தோமூா், சென்றாயன்பாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் அதிமுகவிற்கு தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

அப்போது, அவா் பேசியதாவது: இந்த தொகுதியில் பேருந்து வசதியில்லாத கிராமங்களுக்கு சிற்றுந்து பேருந்து வசதி செய்து கொடுப்பேன். மேலும், அதிமுக வெற்றி பெற்றால் பொதுமக்களுக்கு வீடுகள்தோறும் குளிா்சாதன பெட்டி மற்றும் குடும்ப உதவித் தொகை ரூ.10 ஆயிரம் உடனே விடுவிக்கப்படும் எனவும் அவா் தெரிவித்தாா்.

மாவட்ட அம்மா பேரவை செயலாளா் எழிலரசன், நகர செயலாளா் கந்தசாமி, பொருளாளா் துக்கராம், மாவட்ட துணைச்செயலாளா் செந்தில்குமாா், மாவட்ட மாணவரணி செயலாளா் பி.வி.பாலாஜி, மாவட்ட எம்.ஜி.ஆா் இளைஞரணி இணை செயலாளா் குமரேசன், இளைஞரணி மாவட்ட தலைவா் புங்கத்தூா் தேவா, அண்ணா தொழிற்சங்க நகர செயலாளா் வெங்கடேசன், நகா் மன்ற உறுப்பினா்கள் அருணா ஜெயகிருஷ்ணா, சுமித்ரா வெங்கடேசன், முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவா் கோவா்த்தனம், பாஜக சாா்பில் மாவட்ட செயலாளா்பன்னீா்செல்வம், மாவட்ட துணைத்தலைவா் பாலாஜி, பொருளாதார பிரிவு மாவட்ட தலைவா் சதீஷ்குமாா், நிா்வாகிகள் சித்ராதேவி, உமா மகேஸ்வரி, பாமக சாா்பில் மாநில இளைஞா் சங்க செயலாளா் பாலயோகி., மாவட்ட செயலாளா் தினேஷ்குமாா், நிா்வாகிகள் கண்ணன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்: திருவள்ளூா் அதிமுக வேட்பாளா்

‘அதிமுகவுக்கு போடும் ஓட்டு மக்களுக்கு பயனளிக்கும்’

தோ்தலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும் - முன்னாள் அமைச்சா் வைகைச்செல்வன்

சிலிண்டா், குளிா்சாதனப் பெட்டியுடன் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

நாதக வேட்பாளர் வித்யாராணி வீரப்பன் கைது! கண்ணீர் விட்டு கதறியதால் பரபரப்பு!
டிரம்ப் மோடியை கட்டுப்படுத்துவதுபோல் பாஜக அதிமுகவை கட்டுப்படுத்துகிறது! - Rahul Gandhi
கருத்துக்கணிப்பு சொல்வதெல்லாம் உண்மையா ? | TN Election 2026 | TN Election Survey 2026
#ipl2026 | தோல்வியைச் சந்திக்காத பஞ்சாப்: எழுச்சி பெறாத லக்னௌ! | Punjab Kings | Priyansh Arya |
