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திருவள்ளூர்

எம்.சாண்ட் கடத்திய டிப்பா் லாரி பறிமுதல்: ஓட்டுநா் கைது

ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து உரிய அனுமதி ஆவணங்கள் மற்றும் ரசீது இன்றி எம்.சாண்ட் கடத்திய டிப்பா் லாரியை பறிமுதல் செய்து, அதன் ஓட்டுநரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது

Updated On :9 ஜூலை 2026, 1:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆந்திர மாநிலத்திலிருந்து உரிய அனுமதி ஆவணங்கள் மற்றும் ரசீது இன்றி எம்.சாண்ட் கடத்திய டிப்பா் லாரியை பறிமுதல் செய்து, அதன் ஓட்டுநரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பள்ளிப்பட்டு - சோளிங்கா் சாலையில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையின் உதவி புவியியலாளா் சரவணன் தலைமையிலான அதிகாரிகள் மற்றும் தனிப்படையினா் செவ்வாய்கிழமை இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

அப்போது, ஆந்திரத்திலிருந்து பள்ளிப்பட்டு வழியாக திருத்தணிக்கு சென்ற டிப்பா் லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்தனா். சோதனையில், உரிய அனுமதி ஆவணங்கள் மற்றும் ரசீது இன்றி எம்.சாண்ட் கடத்தி வந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து, டிப்பா் லாரி பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, பள்ளிப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து உதவி காவல் ஆய்வாளா் சிவா வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினாா். விசாரணையில், லாரியை ஓட்டி வந்தவா் திருவள்ளூா் மாவட்டம் சோழவரம் அருகே உள்ள ஆத்தூரைச் சோ்ந்த மணிகண்டன் (35) என்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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