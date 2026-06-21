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திருவள்ளூர்

நெகிழி அட்டைப் பெட்டி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

திருவள்ளூா் அருகே நெகிழி அட்டைப்பெட்டி தயாா் செய்யும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான பொருள்கள் மற்றும் 2 மின்கலன் காா்கள் எரிந்து நாசமானது.

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Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா் அருகே நெகிழி அட்டைப்பெட்டி தயாா் செய்யும் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான பொருள்கள் மற்றும் 2 மின்கலன் காா்கள் எரிந்து நாசமானது.

திருவள்ளூா் அருகே பாப்பரம்பாக்கம் பகுதியில் நெகிழி அட்டைப்பெட்டி தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் காா்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் உதிரிபாகங்கள் பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்வதற்கான அட்டைப்பெட்டி வடிவமைத்து தயாா் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இங்கிருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூா் , கோவை பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு அட்டைப் பெட்டிகளை தயாரித்து அனுப்பி வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் ஊழியா்கள் யாரும் வேலைக்கு வரவில்லை. இந்நிலையில் கிடங்கில் வைத்திருந்த நெகிழி அட்டை பெட்டிகள் எரிய தொடங்கின. இது தொடா்பாக காவலாளி கொடுத்த தகவலின் பேரில் திருவள்ளூா், திருவூா் பகுதியில் இருந்து மூன்று தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் விரைந்து வந்து 2 மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா்.

மேலும் விலையுயா்ந்த மின்கலன் 2 காா்களும் எரிந்து நாசமானது. இந்த தீ விபத்தில் சுமாா் ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன. இந்த விபத்து குறித்து மணவாளநகா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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