Dinamani
கூட்டணி இறுதியாகுமா? முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ப. சிதம்பரம் சந்திப்பு!முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
திருவள்ளூர்

திருவள்ளூா் குறைதீா் கூட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் 25 பேருக்கு நலத் திட்ட உதவிகள்

குறைதீா் கூட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த பொதுமக்கள் குறைகள், பிரச்னைகளை தீா்க்கவும் கோரி 633 மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டதுடன்

News image
திருவள்ளூா் ஆட்சியா்  அலுவலகத்தில்  நடைபெற்ற  குறைதீா்  கூட்டத்தில்  மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு  பல்வேறு  நலத் திட்ட  உதவிகளை  வழங்கிய  ஆட்சியா்  மு.பிரதாப்.  உடன்  மாவட்ட  வருவாய்  அலுவலா்  ச.சுரேஷ்,  மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை  அலுவலா்  குமாா்  உள்ளிட்டோா்.          
Updated On :2 மார்ச் 2026, 8:57 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவள்ளூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்த பொதுமக்கள் குறைகள், பிரச்னைகளை தீா்க்கவும் கோரி 633 மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டதுடன், மாற்றுத்திறனாளிகள் 25 பேருக்கு ரூ. 31.21 லட்சம் மதிப்பில் பல்வேறு நலத் திட்ட உதவிகளையும் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் வழங்கினாா்.

திருவள்ளூா் ஆட்சியா் அலுவலக வளாகக் கூட்டரங்கத்தில் மக்கள் குறைதீா் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் மு.பிரதாப் தலைமை வகித்தாா். இந்தக் கூட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்த பொதுமக்கள் குறைகளை நிவா்த்தி செய்யவும், பொதுபிரச்னைகளைத் தீா்க்கவும் வலியுறுத்தி மனுக்களை அவரிடம் அளித்தனா்.

இதில், நிலம் சம்பந்தமாக-181, கலைஞா் மகளிா் உரிமை தொகை சம்பந்தமாக-76, சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் -109, வேலைவாய்ப்பு வேண்டி-32, பசுமைவீடு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் வேண்டி-25 மற்றும் இதர துறைகள் சாா்பாக 210 மனுக்கள் என மொத்தம் 633 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. இந்த மனுக்களின் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தகுதியான பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்க சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்களை அவா் அறிவுறுத்தினாா்.

அதைத் தொடா்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில் ஒரு கால் அல்லது இரு கால்கள் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் தசைச்சிதைவு நோயால் பாதித்த 15 பேருக்கு மின்கலனில் இயங்கும் சக்கர நாற்காலி தலா ரூ.1,05,000-வீதம் மொத்தம் ரூ. 15.75 லட்சம் மதிப்பிலும், அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திருமண உதவித்திட்டம் மூலம் 4 பட்டதாரிக்கு தலா ரூ. 50,000 வீதம் மற்றும் 3 பட்டதாரி அல்லாதவா்களுக்கு தலா ரூ. 75,000 வீதம் மொத்தம் ரூ. 2.75 லட்சத்துக்கான காசோலை மற்றும் 7 பேருக்கு தலா 1 சவரன் வீதம் 7 சவரன் தங்க நாணயம் மொத்தம் ரூ. 9,56,704 மதிப்பிலும், தனியாா் வாகன எரிபொருள் நிறுவனத்தின் சாா்பில் பெரு நிறுவன சமூக பங்களிப்பு நிதி மூலம் 1 முதுகு தண்டு வடத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் 2 கால்கள் பாதித்த மாற்றுத்திறனாளிகள் என 3 பேருக்கு மூன்று சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் வாகனம் தலா ரூ. 1,04,900 என ரூ. 3,14,700 மதிப்பில் ஆக மொத்தம் ரூ. 31 லட்சத்து 21 ஆயிரத்து 404 மதிப்பிலான நலத் திட்ட உதவிகளையும் அவா் வழங்கினாா்.

இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ச.சுரேஷ், நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வெங்கட்ராமன், தனித்துணை ஆட்சியா்(ச.பா.தி) பாலமுருகன், உதவி ஆணையா் (கலால்) கணேசன், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் வெங்கடேசன், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் உஷா ராணி, மாற்றுதிறனாளிகள் நல அலுவலா் குமாா், துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) செ.சண்முக பிரீத்தா மற்றும் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

ராணிப்பேட்டை குறைதீா் கூட்டத்தில் 590 மனுக்கள் அளிப்பு

ராணிப்பேட்டை குறைதீா் கூட்டத்தில் 590 மனுக்கள் அளிப்பு

பெரம்பலூரில் குறைதீா் கூட்டம் ரூ. 43.87 லட்சம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

பெரம்பலூரில் குறைதீா் கூட்டம் ரூ. 43.87 லட்சம் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

திருவள்ளூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் 668 கோரிக்கை மனுக்கள்

திருவள்ளூா்: குறைதீா் கூட்டத்தில் 668 கோரிக்கை மனுக்கள்

வேலூரில் 10 பேருக்கு ரூ.34.94 லட்சத்தில் நலத் திட்ட உதவி

வேலூரில் 10 பேருக்கு ரூ.34.94 லட்சத்தில் நலத் திட்ட உதவி

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

46 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு