வணிகம்

குறைந்த விலை, நிறைந்த தரம்! லாவா பிளே மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

5000mAh பேட்டரி திறன் மற்றும் 4K கேமரா அம்சங்கள் இதன் சிறப்புகளாக பார்க்கப்படுகிறது.
Lava Play Max smart phone
லாவா பிளே மேக்ஸ் படம் / நன்றி - லாவா
Updated on
1 min read

லாவா பிளே மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் அறிமுகமாகியுள்ளது. 5000mAh பேட்டரி திறன் மற்றும் 4K கேமரா அம்சங்கள் இதன் சிறப்புகளாக பார்க்கப்படுகிறது.

உத்தரப் பிரதேசத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் லாவா நிறுவனம், இந்திய பயனர்களுக்கு ஏற்ப குறைந்த விலையில் நிறைவான அம்சங்களுடன் ஸ்மார்ட்போன்களை தயாரித்து வருகிறது.

அந்தவகையில் தற்போது லாவா பிளே மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

லாவா பிளே மேக்ஸ் சிறப்பம்சங்கள்

  • லாவா பிளே மேக்ஸ் ஸ்மார்ட்போன் 6.72 அங்குல முழு எச்.டி., திரை கொண்டது.

  • திரை பயன்படுத்த சுமூகமாக இருக்கும் வகையில் 120Hz திறன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

  • மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7300 புராசஸர் உடையது.

  • ஆன்டிராய்டு15 இயங்குதளம் கொண்டது.

  • பயன்பாட்டின்போது ஸ்மார்ட்போன் வெப்பமாவதை தடுக்கும் வகையில் வெப்பத் தணிப்பான்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

  • 6GB உள்நினைவகம் 128GB நினைவகம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 12,999

  • 8GB உள்நினைவகம் 128GB நினைவகம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் விலை ரூ. 14,999

இதையும் படிக்க | ரெட்மி நோட் 15 5ஜி அறிமுகமாகும் தேதி அறிவிப்பு!

Summary

Lava Play Max smart phone Launched in India Price and Specifications

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

கேமரா
ஸ்மார்ட்போன்
செல்போன்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com