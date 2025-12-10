வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 9 காசுகள் சரிந்து ரூ.89.96 ஆக நிறைவு!

மும்பை: இன்றைய வர்த்தகத்தில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 9 காசுகள் சரிந்து ரூ.89.96 ஆக நிறைவடைந்தது.

அமெரிக்க பெடரல் கூட்டத்தை முன்னிட்டு முதலீட்டாளர்கள் காத்திருப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நிலையில் இருப்பதாகவும், தீர்க்கமான நிலைப்பாடுகளை எடுப்பதற்கு முன்பு அமெரிக்க பெடரல் கூட்டம் குறித்த முடிவுக்கு காத்திருப்பதாகவும் அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ.90 ஆக தொடங்கி, பிறகு அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக ரூ.90.10 என்ற இன்ட்ரா-டே குறைந்தபட்ச அளவாக சரிந்து, இறுதியாக அதன் முந்தைய முடிவை விட 9 காசுகள் குறைந்து ரூ.89.96 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்றைய (செவ்வாய்க்கிழமை) வர்த்தகத்தில், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் உயர்ந்து ரூ.89.87 ஆக நிலைபெற்றது.

இதையும் படிக்க: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சென்செக்ஸ், நிஃப்டி சரிவுடன் நிறைவு! தடுமாறும் மிட், ஸ்மால்கேப் பங்குகள்!

டாலர்
ரூபாய்

