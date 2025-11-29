ரிலீஸுக்கு 10 நாள்களுக்கு முன்பு நிறத்தை மாற்றிய ஓப்போ ஃபைன்ட் எக்ஸ் 9!

ஓப்போ ஃபைன்ட் எக்ஸ் 9 ஸ்மார்ட்போன் (OPPO Find X9) இந்தியாவில் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
ஓப்போவில் இதுவரை இல்லாத வகையில் வெல்வெட் சிவப்பு நிறத்தில் இந்த ஸ்மார்ட்போன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஓப்போ நிறுவனம் இந்திய பயனர்களைக் கவரும் வகையிலான தயாரிப்புகளை வழங்கி வருகிறது. அந்தவகையில் தற்போது ஃபைன்ட் எக்ஸ் 9 அறிமுகமாகவுள்ளது.
ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகமாவதற்கு 10 நாள்களுக்கு முன்பு, இந்த ஸ்மார்ட்போனை வெல்வெட் சிவப்பு நிறத்தில் தயாரித்து இந்தியாவில் வெளியிட ஓப்போ முடிவு செய்தது.
வெல்வெட் சிவப்பு நிறத்தைத் தவிர, வெல்வெட் கருப்பு, விண்வெளி கருமை, டைட்டானியம் சாம்பல் நிறங்களிலும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஃபைன்ட் எக்ஸ் 9 சிறப்பம்சங்கள்
ஓப்போ ஃபைன்ட் எக்ஸ் 9 ஸ்மார்ட்போன் 7025mAh பேட்டரி திறன் கொண்டது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வகையில் 80W சார்ஜிங் திறம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7500 புராசஸர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கலர் ஓஎஸ் ஆன்டிராய்டு உடையது.
கேமராக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், 200MP டெலிபோட்டோ சென்சார் கொண்டது.
ஃபைன்ட் எக்ஸ் 9 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் இந்தியாவில் கிடைத்தாலும், வெல்வெட் சிவப்பு நிறமுடைய ஸ்மார்ட்போன் டிச. 8ஆம் தேதி முதல் இந்திய சந்தைகளில் கிடைக்கும்.
இந்திய சந்தையில் இதன் விலை ரூ. 74,999.
வங்கிச் சலுகைகள் மூலம் ரூ. 67,499-க்கு வாங்கலாம்.
