தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தைக் கடந்தது!

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயா்ந்து மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தைக் கடந்தது.
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை நவ. 26-இல் ரூ.94,400-க்கு விற்பனையான நிலையில், நவ. 27-இல், பவுனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.94,160-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.70 உயா்ந்து ரூ.11,840-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து ரூ.94,720-க்கும் விற்பனையானது.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.140 உயா்ந்து ரூ.11,980-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயா்ந்து ரூ.95,840-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு
இதேபோல், வெள்ளியின் விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.9 உயா்ந்து ரூ.192-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.9,000 உயா்ந்து ரூ.1.92 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.