தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தைக் கடந்தது!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயா்ந்து மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தைக் கடந்தது.
gold rate
தங்கம் விலைIANS
1 min read

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயா்ந்து மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தைக் கடந்தது.

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை நவ. 26-இல் ரூ.94,400-க்கு விற்பனையான நிலையில், நவ. 27-இல், பவுனுக்கு ரூ.240 குறைந்து ரூ.94,160-க்கு விற்பனையானது. தொடா்ந்து தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.70 உயா்ந்து ரூ.11,840-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.560 உயா்ந்து ரூ.94,720-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.140 உயா்ந்து ரூ.11,980-க்கும், பவுனுக்கு ரூ.1,120 உயா்ந்து ரூ.95,840-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை அதிரடி உயர்வு

இதேபோல், வெள்ளியின் விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.9 உயா்ந்து ரூ.192-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.9,000 உயா்ந்து ரூ.1.92 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Today gold and Silver rate in chennai

ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கிக்கு ரூ.91 லட்சம் அபராதம்!

chnenai gold rate
தங்கம் விலை உயர்வு
வெள்ளி விலை உயர்வு

