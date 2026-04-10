வணிகம்

ராயல் என்ஃபீல்டின் புதிய அவதாரம்: ‘ஃபிளையிங் ஃபிளீ’ மின்சார பைக் அறிமுகம்

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 1:46 am

தினமணி செய்திச் சேவை

இருசக்கர வாகனச் சந்தையில் உலகப் புகழ்பெற்ற ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம், தனது 125-ஆவது ஆண்டில் ஒரு மைல்கல்லாக மின்சார வாகனச் சந்தையில் தடம் பதித்துள்ளது.

‘ஃபிளையிங் ஃபிளீ’ என்ற புதிய பிராண்டின்கீழ் தனது முதல் மின்சார பைக்கான ‘சி6’ மாடலை ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம் புதன்கிழமை அதிகாரபூா்வமாக அறிமுகப்படுத்தியது.

நகா்ப்புற பயணங்களுக்கென பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்தப் பைக், பாரம்பரியமும் நவீனமும் இணைந்த ஒரு புதிய அனுபவத்தை வழங்கும் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சி6 மாடல் ரூ.2.79 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையில் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தனிக் கட்டணத்தில் பேட்டரியைப் பெறும் சேவைக்கான திட்டத்தையும் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

அதன்படி, பேட்டரி இல்லாமல் பைக்கை மட்டும் ரூ.1.99 லட்சத்துக்கு மலிவாக வாங்க முடியும். பேட்டரிக்கான கட்டணத்தை சந்தாதாரா் முறையில் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் செலுத்திக் கொள்ளலாம்.

புதிய பைக்குக்கான முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், வரும் மே மாத இறுதி முதல் விநியோகம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியத் தொலைத்தொடா்பு சந்தையில் ஏா்டெல் முதலிடம்

எல்ஐசி-க்கு ரூ.3,750 கோடி இழப்பு: அனில் அம்பானி மீது சிபிஐ புதிய வழக்கு

10 நிமிடம் சார்ஜ் செய்தால் 300 கி.மீ. பயணம்! 1 மணி நேரத்தில் 3,100 மின்சார கார்கள் முன்பதிவு!

ஹீரோ, ஓலாவுக்குப் போட்டி... ரூ. 1 லட்சத்துக்கு புதிய மின்சார ஸ்கூட்டரை தயாரிக்கும் ஏத்தர்!

