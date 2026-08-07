அர்விந்த் ஸ்மார்ட்ஸ்பேசஸ் முதல் காலாண்டு லாபம் 8 மடங்கு உயர்வு!

புதுதில்லி: ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனமான அர்விந்த் ஸ்மார்ட்ஸ்பேசஸ் லிமிடெட், ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் அதன் ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபம் 8 மடங்கு அதிகரித்து ரூ. 97.39 கோடியாக இருப்பதாக இன்று அறிவித்தது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் ரூ. 11.96 கோடியாக இருந்தது. கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 106.39 கோடியாக இருந்த மொத்த வருவாய், 2026-27 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ரூ. 322.02 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
செயல்பாட்டுத் திறனைப் பொறுத்தவரை, கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் ரூ. 175 கோடியாக இருந்த விற்பனை முன்பதிவுகள், நடப்பு நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையான காலாண்டில் இது ரூ. 432 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இது இரண்டு மடங்கிற்கும் அதிகமான வளர்ச்சியாகும் என்றது நிறுவனம்.
அர்விந்த் ஸ்மார்ட்ஸ்பேசஸ் அகமதாபாத், காந்திநகர், பரோடா, பெங்களூரு, மும்பை பெருநகரப் பகுதி மற்றும் புனே ஆகிய இடங்களில் ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களை மேற்கொண்டு வருகிறது.
Summary
Realty firm Arvind SmartSpaces Ltd reported an eight-fold increase in its consolidated net profit.
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