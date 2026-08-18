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வணிகம்

தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம்! (ஆக. 18)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

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தங்கம் விலை - படம்: IANS

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 10:24 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஆக. 18) சவரனுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்துள்ளது.

கடந்த சில நாள்களாக, தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கமாக உள்ளது. தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை கிராமுக்கு ரூ. 20 உயர்ந்து, ரூ. 14,220-க்கும் சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து, ரூ. 1,13,760-க்கும் விற்பனையானது.

வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ. 50 உயர்ந்து, ரூ.14,270-க்கும், சவரனுக்கு கு ரூ. 400 உயர்ந்து, ரூ. 1,14,160-க்கும் விற்பனையானது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஆக. 18) சவரனுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,320-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 20 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,290-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

2 ஆம் நாளாக வெள்ளி விலையில் மாற்றிமின்றி கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,55,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has increased by Rs. 160 per sovereign today (August 18).

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