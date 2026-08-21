ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் மாருதி சுஸுகி லாபம் ரூ.3,447 கோடி
நாட்டின் மிகப் பெரிய காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி இந்தியா, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.3,446.9 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
நாட்டின் மிகப் பெரிய காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி இந்தியா, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.3,446.9 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இது கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ஈட்டிய ரூ.3,792.4 கோடியைவிட 9.11 சதவீதம் சரிவாகும். உதிரிபாகங்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்களின் விலை கணிசமாக அதிகரித்ததே இந்த லாபச் சரிவுக்கு காரணமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாதனை விற்பனை: லாபத்தில் சரிவு ஏற்பட்டபோதிலும், ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டு வாகன விற்பனையில் நிறுவனம் வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் கடந்த ஆண்டைவிட 29.3 சதவீதம் கூடுதலாக மொத்தம் 6,82,724 வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதில் சிறிய ரக காா்களின் விற்பனை 34.1 சதவீதமும், எஸ்யுவி ரக காா்களின் விற்பனை 44.6 சதவீதமும் வளா்ச்சியடைந்துள்ளன. இதன்மூலம், நிறுவனத்தின் உள்நாட்டுச் சந்தைப் பங்கு 41.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதியும் 28.6 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது.
இத்தகைய சாதனை விற்பனையின்மூலம், மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த செயல்பாட்டு வருவாய் 35.9 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.52,469.8 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
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