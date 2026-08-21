The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ராஜீவ் காந்தி நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய டி.கே. சிவகுமார்!வங்கதேசத்தின் புதிய அதிபராக மிர்சா ஃபக்ரூல் ஆலம்கீர் தேர்வு!வங்கதேசத்தின் புதிய அதிபராக மிர்சா ஃபக்ரூல் ஆலம்கீர் தேர்வு! ஜார்க்கண்ட் தேர்வுகள் ரத்து உத்தரவு நிறுத்திவைப்பு! உயர் நீதிமன்றம்அமைச்சர் மரிய வில்சனுடன் சமரச பேச்சுக்கு விருப்பமில்லை! சகோதரர் தரப்பு திட்டவட்டம்!

ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் மாருதி சுஸுகி லாபம் ரூ.3,447 கோடி

நாட்டின் மிகப் பெரிய காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி இந்தியா, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.3,446.9 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 6:22 am IST

நாட்டின் மிகப் பெரிய காா் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுஸுகி இந்தியா, நடப்பு 2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.3,446.9 கோடி ஒருங்கிணைந்த நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இது கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் நிறுவனம் ஈட்டிய ரூ.3,792.4 கோடியைவிட 9.11 சதவீதம் சரிவாகும். உதிரிபாகங்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்களின் விலை கணிசமாக அதிகரித்ததே இந்த லாபச் சரிவுக்கு காரணமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாதனை விற்பனை: லாபத்தில் சரிவு ஏற்பட்டபோதிலும், ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டு வாகன விற்பனையில் நிறுவனம் வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் கடந்த ஆண்டைவிட 29.3 சதவீதம் கூடுதலாக மொத்தம் 6,82,724 வாகனங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதில் சிறிய ரக காா்களின் விற்பனை 34.1 சதவீதமும், எஸ்யுவி ரக காா்களின் விற்பனை 44.6 சதவீதமும் வளா்ச்சியடைந்துள்ளன. இதன்மூலம், நிறுவனத்தின் உள்நாட்டுச் சந்தைப் பங்கு 41.2 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதியும் 28.6 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது.

இத்தகைய சாதனை விற்பனையின்மூலம், மதிப்பீட்டு காலாண்டில் நிறுவனத்தின் மொத்த செயல்பாட்டு வருவாய் 35.9 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.52,469.8 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரீநியூ லாபம் 16% அதிகரிப்பு!

ரீநியூ லாபம் 16% அதிகரிப்பு!

ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் பாா்தி ஏா்டெல் லாபம் ரூ.8,167 கோடி

ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் பாா்தி ஏா்டெல் லாபம் ரூ.8,167 கோடி

டைமெக்ஸ் நிகர லாபம் 70.55% உயர்வு!

டைமெக்ஸ் நிகர லாபம் 70.55% உயர்வு!

ஐடிசி காலாண்டு லாபம் 15.6% சரிவு!

ஐடிசி காலாண்டு லாபம் 15.6% சரிவு!

விடியோக்கள்

அவர் பேசும் எல்லாமே அரசியல்தான்! அமைச்சர் ஆதவ் பேச்சுக்கு கொந்தளித்த எ.வ.வேலு!

அவர் பேசும் எல்லாமே அரசியல்தான்! அமைச்சர் ஆதவ் பேச்சுக்கு கொந்தளித்த எ.வ.வேலு!

தீவனமாக பயன்படும் ரேசன் அரிசி! பேரவையில் வெடித்த விவாதம்!

தீவனமாக பயன்படும் ரேசன் அரிசி! பேரவையில் வெடித்த விவாதம்!