சிப்லா: 3வது காலாண்டு நிகர லாபம் 57% சரிவு!

அமெரிக்க விற்பனையில் ஏற்பட்ட சரிவின் காரணமாக, நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த லாபம் 57% சரிந்து ரூ.676 கோடியாக உள்ளது.
புதுதில்லி: மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனமான சிப்லா, அமெரிக்க விற்பனையில் ஏற்பட்ட சரிவின் காரணமாக, 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த 3வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் ஒருங்கிணைந்த வரிக்குப் பிந்தைய லாபம் 57% சரிந்து ரூ.676 கோடியாக குறைந்துள்ளதாக இன்று தெரிவித்துள்ளது.

மும்பையைச் சேர்ந்த இந்த நிறுவனம், கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையான காலாண்டில் வரிக்குப் பிந்தைய லாபமாக ரூ.1,571 கோடியைப் பதிவு செய்தது.

மதிப்பாய்வுக்குட்பட்ட காலகட்டத்தில் செயல்பாடுகளின் மூலம் கிடைத்த மொத்த வருமானம் ரூ.7,074 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதுவே கடந்த ஆண்டு, இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ.7,073 கோடியாக இருந்தது என்றது சிப்லா.

இந்தக் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் வட அமெரிக்க விற்பனை 22% சரிந்து ரூ.1,485 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் இது ரூ.1,906 கோடியாக இருந்தது.

பிஎஸ்இ-யில் சிப்லா பங்குகள் 3.76% சரிந்து பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.1,319.95 ஆக இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) நிலைபெற்றது.

Drug maker Cipla reported a 57 per cent year-on-year dip in consolidated profit after tax to Rs 676 crore for the third quarter ended December 31, 2025.

