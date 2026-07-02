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வணிகம்

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம், வெள்ளி விலை! ஒரே நாளில் ரூ. 2400 உயர்வு! (ஜூலை 2)

காலையில் ஒருசவரன் ஆபரணத் தங்கம் விலை ரூ. 1200 உயர்ந்த நிலையில், மாலையிலும் ரூ. 1200 உயர்ந்துள்ளது.

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தங்கம் விலை

Updated On :2 ஜூலை 2026, 7:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று (ஜூலை 2) காலை ரூ. 1200 உயர்ந்த நிலையில், மாலையில் மேலும் ரூ. 1,200 உயர்ந்துள்ளது. இதன்மூலம் சென்னையில் 22 காரட் சவரன் ரூ.1,08,400-க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 150 உயர்ந்து ரூ. 13,550-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மாலையில் ரூ. 1,200 உயர்ந்தது. இதனால் ஆபரணத் தங்கம் சவரன் ரூ. 1,08,400-க்கு விற்பனையாகிறது.

காலையில் ஒருசவரன் ஆபரணத் தங்கம் விலை ரூ. 1200 உயர்ந்த நிலையில், மாலையிலும் ரூ. 1200 உயர்ந்துள்ளது.

இதேபோன்று வெள்ளி விலை ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கட்டி வெள்ளி ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.5000 உயர்ந்து, ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ. 250,000-க்கு விற்கப்படுகிறது.

Summary

Gold and silver prices rise again A hike of Rs. 2,400 in a single day

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