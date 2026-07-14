கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!

மும்பை: கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு மற்றும் அரசியல் பதற்றங்கள் காரணமாக, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிலைபெற்றது.
மீண்டும், மீண்டும் எழும் பதற்றங்கள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்டவையால், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடுகளை நோக்கி சென்றதும், டாலருக்கான தேவை அதிகரித்தது, ரூபாய் மீதான அழுத்தம் ஏற்படுத்தியதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.95 ஆக தொடங்கி, அதன் முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிலைபெற்றது.
நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 30 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.68 ஆக நிறைவடைந்தது.
Summary
The rupee depreciated 62 paise to close at 96.30 against the US dollar on Tuesday.
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