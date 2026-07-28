ஏப்ரல் - ஜூன் காலாண்டு: சிட்டி யூனியன் வங்கிக்கு ரூ.383 கோடி லாபம்

தமிழகத்தின் கும்பகோணத்தைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட தனியாா் துறை வங்கியான சிட்டி யூனியன் வங்கி, ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் ரூ.383 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டி, 25 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது.
ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகளை, வங்கியின் சிஇஓ ஆா்.விஜய் ஆனந்த் (படம்) சென்னையில் வெளியிட்டாா். அதன்படி, வங்கியின் வருவாய் கடந்த ஆண்டின் ரூ.1,849 கோடியில் இருந்து, மதிப்பீட்டு காலாண்டில் 21 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.2,229 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதில் வட்டி வருவாய் மட்டும் 24 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ.1985 கோடியாக உள்ளது.
மதிப்பீட்டு காலாண்டின் முடிவில், வாடிக்கையாளா்களின் வைப்புத்தொகை 21 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.79,342 கோடியாகவும்; கடன் வழங்கல் 25 சதவீதம் வளா்ச்சி அடைந்து ரூ.67,645 கோடியாகவும் உள்ளன. வங்கியின் மொத்த வணிகம் ஆண்டுக்கு 23 சதவீதம் வளா்ச்சியுடன், ரூ.1,46,987 கோடியை எட்டியது.
மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 1.73 சதவீதமாகவும், நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 0.61 சதவீதமாகவும் குறைந்து, சொத்துத் தரம் மேம்பட்டுள்ளது. மேலும், வங்கியின் சொத்து மீதான வருவாய் 1.57 சதவீதமாகப் பராமரிக்கப்படுகிறது.
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