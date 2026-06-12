மே மாதத்தில் கார் விற்பனையில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்த மாருதி சுஸுகி!

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202கடந்த மே மாதத்தில் அதிகளவில் விற்கப்பட்ட கார்களின் பட்டியலில் முதல் 3 இடங்களை மாருதி சுஸுகி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.
2026 மே மாதத்தில் அதிகம் விற்கப்பட்ட கார்களும் ஆண்டு வளர்ச்சியும் (YoY)
மாருதி டிஸைர் - 24,546 (36)
மாருதி ஃப்ரான்க்ஸ் - 20,686 (52)
மாருதி எர்டிகா - 20,350 (26)
டாடா பன்ச் இவி - 20,208 (54)
டாடா நெக்ஸான் இவி - 19,100 (46)
மாருதி பலேனோ - 18,396 (58)
மாருதி வேகன் ஆர் - 18,076 (30)
மாருதி ஸ்விஃப்ட் - 17,519 (24)
மாருதி ஸ்கார்ஃபியோ என் - 15,774 (10)
ஹூண்டாய் க்ரெடா இவி - 15,253 (3)
Summary
Top 10 Bestselling Cars In May 2026: Maruti Models Hold Top Three Ranks
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