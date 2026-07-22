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வணிகம்

ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 400 கி.மீ. பயணம்! குறைந்த விலையில் அதிக மைலேஜ் கொடுக்கும் மாருதி!

மாருதி நிறுவனத்தின் இ விட்டாரா மின்சார காரை ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 400 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை பயணிக்கலாம். வேறு சிறப்புகள் என்னென்ன?

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இ விட்டாரா - படம் / நன்றி - மாருதி

Updated On :22 ஜூலை 2026, 3:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மாருதி நிறுவனத்தின் இ விட்டாரா மின்சார காரை ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 400 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை பயணிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 543 கிலோ மீட்டர் செல்லலாம் என நிறுவனம் அறிவித்திருந்தாலும், நிஜ உலகப் பயன்பாட்டில் 400 கி.மீ. தூரம் வரை இந்த கார் பயணிப்பதாக பயனர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

நிஜ உலகப் பயன்பாட்டில் நகரப் பகுதி சாலைகளில் பயன்படுத்தும்போது 403 கி.மீ. தூரம் வரை செல்வதாகவும், நெடுஞ்சாலைகளில் அதிகப்படியான வேகம் காரணமாக 338 கி.மீ. தூரம் மட்டுமே செல்ல முடிவதாகவும் பயனர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

நகரம் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகளில் என சேர்ந்து பயன்படுத்தும் சூழலில் 350 முதல் 440 கி.மீ. தூரம் வரை பயணிக்கலாம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

மாருதி இ விட்டாரா சிறப்பம்சங்கள்

மாருதி இ விட்டாராவின் ஜீடா மாடல் 61KWh பேட்டரி கொண்டுள்ளது. இதனை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால் 543 கிலோ மீட்டர் ரேஞ்ச் அளிக்கும் என மாருதி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

இதன் ஆல்-வீல் ட்ரைவ் வேரியன்டானது பூஜ்ஜியத்திலிருந்து மணிக்கு 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்தை வெறும் 7.4 விநாடிகளில் எட்டும்.

காரினுள்ளே 10.25 இன்ச் டிஜிட்டல் ட்ரைவர் டிஸ்பிளே, வயர்லெஸ் ஆப்பிள் கார்பிளே மற்றும் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ உடன் கூடிய 10.11 இன்ச் தொடுதிரை, இன்ஃபோடெயின்மெண்ட், 18 இன்ச் அலாய் வீல்கள், பனோரமிக் சன்ரூஃப், ஆட்டோமேடிக் க்ளைமேட் கன்ட்ரோல், இன்ஜின் ஸ்டார்ட் / ஸ்டாப் பட்டன் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.

பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், தேசிய அளவிலான சோதனையில் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கை பெற்றுள்ளது.

ஆன்டி லாக் ப்ரேக்கிங் சிஸ்டம், ப்ரேக் அசிஸ்ட், 360 டிகிரி வியூ கேமரா, முன் மற்றும் பின்புற பார்கிங் சென்சார்கள், அடாப்டிவ் ஹைபீம் சிஸ்டம், எமர்ஜென்சி ஸ்டாப் சிக்னல், டயர் பிரஷர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம், ஹில் ஹோல்ட் கன்ட்ரோல், குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக இருக்கைகள் இ விட்டாராவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாருதி இ விட்டாரா மின்சார கார் விலை ரூ.15.99 லட்சத்தில் தொடங்கி ரூ.20.01 லட்சம் (எக்ஸ் - ஷோரூம்) வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

காரின் பேட்டரியை வாடகைக்கு எடுக்கும் முறையைத் தேர்வு செய்தால் இதன் தொடக்க விலை ரூ.10.99 லட்சம் மட்டுமே.

Summary

Travel 400 km on a single charge Maruti offers high mileage at an affordable price

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