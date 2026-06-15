மே மாதம் தங்க இறக்குமதி 34% அதிகரிப்பு; வெள்ளி இறக்குமதி 86% சரிவு!

புதுதில்லி: வர்த்தக அமைச்சகத்தின் தரவுகளின் அடிப்படையில், மே மாதம் இந்தியாவின் தங்க இறக்குமதி ஆண்டுக்கு ஆண்டு 34% அதிகரித்து 3.41 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு தங்கத்தின் அதிக விலையே முக்கிய காரணமாக அமைந்தது. அதே வேளையில், வெள்ளி இறக்குமதி 86.65 சதவீதம் சரிவைக் கண்டது.
2026 மே 13 முதல் தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி மத்திய அரசு 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தியது. ஆய்வுக்கு உட்பட்ட மாதத்தில், வெள்ளியின் இறக்குமதி 566.22 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரிலிருந்து 75.57 மில்லியன் அமெரிக்க டாலராகக் குறைந்தது.
மே மாதத்தில் தங்க இறக்குமதி அதிகரித்ததால், நாட்டின் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை 28.21 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்தது. புதுதில்லியில் தங்கத்தின் விலை 10 கிராமுக்கு சுமார் ரூ. 1,60,000 என்ற அளவில் உள்ளது. அதே வேளையில், வெள்ளியின் விலை கிலோ ஒன்றுக்கு சுமார் ரூ. 2.60 லட்சமாக உள்ளது.
மே மாதத்தில் சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மொத்த தங்கத்தின் அளவு 57.73 சதவீதம் சரிந்தது. 2026-27 நிதியாண்டின் முதல் இரண்டு மாதங்களில் இந்தச் சரிவு 20.34 சதவீதமாக இருந்தது. அதே வேளையில், நாட்டின் மொத்த இறக்குமதியில் தங்கம் 5 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பங்கைக் கொண்டுள்ளது.
2026-27 நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் மே வரையான காலத்தில், தங்க இறக்குமதி 60.14 சதவீதம் அதிகரித்து நிலையில், வெள்ளியின் இறக்குமதி சுமார் 33 சதவீதம் குறைந்தது.
கடந்த 2025-26 நிதியாண்டில், தங்க இறக்குமதி 24% அதிகரித்து, 71.98 பில்லியன் டாலர் என்ற வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியது. இருப்பினும், எடை அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இறக்குமதி 4.76 சதவீதம் குறைந்து 721.03 டன்னாக இருந்தது.
Summary
India gold imports rose by 34 per cent year-on-year to USD 3.41 billion in May.
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