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வணிகம்

ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு!

இன்றைய ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு ஒன்றுக்கு ரூ.8 சரிந்து ரூ.7,514 ஆக உள்ளது.

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கச்சா எண்ணெய் - பிரதிப் படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 7:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

புதுதில்லி: அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான அமைதி ஒப்பந்தம் இறுதியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்துள்ளது.

இதற்கிடையில், இன்றைய ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு ஒன்றுக்கு ரூ.8 சரிந்து ரூ.7,514 ஆக உள்ளது.

மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில், ஜூலை மாத விநியோகத்திற்கான கச்சா எண்ணெய் ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் பேரலுக்கு ஒன்றுக்கு 0.11 சதவீதம் சரிந்து ரூ.7,514 ஆக குறைந்தது.

உடனடி சந்தையில், தேவை குறைவாக இருந்ததாலும், ஒட்டுமொத்த வணிகர்களும் தங்கள் கையிருப்பை விற்றதன் விளைவாக கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்ததாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

உலகளவில், வெஸ்ட் டெக்சாஸ் இன்டர்மீடியட் கச்சா எண்ணெய் 0.37 சதவீதம் சரிந்து பேரல் ஒன்றுக்கு $80.45 ஆக வர்த்தகமானது. அதே நேரத்தில் நியூயார்க்கில் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் 0.60 சதவீதம் சரிந்து பேரல் ஒன்று $82.67 ஆக உள்ளது.

Summary

Crude oil price fell by Rs 8 to Rs 7,514 per barrel in the futures trade on Tuesday.

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